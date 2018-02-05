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Toyota 181 bin aracını geri çağırdı

Japon otomobil üreticisi Toyota, Çin’deki 181 bin 797 aracını hava yastıklarındaki işlev bozukluğu nedeniyle geri çağırdı

05 Şubat 2018 Pazartesi 00:16
Toyota 181 bin aracını geri çağırdı

Çin Kalite Gözlem, İzleme ve Karantina İdaresinden yapılan açıklamada, hava yastıklarında arıza bulunan modellerin, 4 Mayıs 2015 ile 4 Şubat 2016 tarihleri arasında üretilen New Highlander, Levin, Levin hibrit ve Corolla hibrit modellerinden oluştuğu belirtildi.
İlgili modellerde arızalı hava yastıklarındaki şişirici parçaların işlev bozukluğunun sürücünün güvenliği için tehlike yaratabileceği ifade edilen açıklamada, bundan endişe duyulduğu kaydedildi.

Toyota da ülkedeki 181 bin 797 aracını hava yastıklarındaki bu işlev bozukluğu nedeniyle geri çağırdı. Bu noktada işlemlerin, 10 Şubat'tan itibaren başlayacağı ve şirketin arızalı parçaları ücretsiz değiştireceği belirtildi.
AA

Son Güncelleme: 05.02.2018 00:19
Anahtar Kelimeler:
IşlevHava YastıklarıÇinToyotaOtomobilJapon
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