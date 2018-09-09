Tucson'a dizel takviye

Türkiye’deki görevine 1 Ağustos’ta başlayan Başkan ve CEO Ickkyun Oh, yeni modelle ilgili “Tucson, Hyundai’nin Türkiye’de de en çok satan modellerinden biri” dedi. Hyundai Assan Genel Müdürü Önder Göker ise, “Yeni nesil 1.6 litrelik dizel motoruyla hem yeni hem de sadık tüketicilerimizi etkilemeyi arzuluyoruz.

Tucson modelimizden bu yıl toplam olarak 6 bin adet satmayı hedefliyor ve bu modelimizin başarı hikayesini sürdürmesini dört gözle bekliyoruz” dedi.

Yeni tip 19 inç jantlar ile hareket eden otomobil çarpışma test merkezi Euro NCAP'ten 5 yıldız aldı. Dizel Tucson, 100 kilometrede 4.8 litre yakıt tüketiyor. Yeni Tucson, 167.100 TL’den başlayan fiyatlarla satılırken dizel otomatik versiyonun en yüksek donanım ise 259.700 TL fiyat etiketine sahip.

EKONOMİ SERVİSİ