Volkswagen'i çarpacak iddia!

Münih Savcılığı'nın soruşturma belgelerindeki tanıklara ve belgelere dayandırılan haberde, araçların daha düşük karbondioksit (CO2) emisyonları ve yakıt tüketimi göstermesi için şanzımanların ve yazılımların manipüle edilmiş olabileceği ifade edildi.

Volkswagen Grubu'ndan konuya ilişkin resmi açıklama yapılmazken, Alman basınına konuşan bir sözcü, VW'nin devam eden soruşturma hakkında yorum yapmayacağını belirterek, şirketin son aylarda Federal Motorlu Taşımacılık Dairesi ile yoğun görüşmeler yaptığını aktardı.

Alman Haber Ajansı'nın (DPA) Federal Ulaştırma Bakanlığı'ndan aldığı bilgilere dayandırdığı haberinde ise şimdiye kadar VW Grubu'ndaki benzinli araçlarda bir emisyon manipülasyonuna ilişkin kanıt bulunmağı kaydedildi.

Bünyesinde Volkswagen, Audi, Porsche, Bentley, Lamborghini, Seat , Skoda, Bugatti, Scania ve Man gibi markaları bulunan VW Grubu’nun daha önceki dizel skandalı nedeniyle yaklaşık 27 milyar Euro ceza ödediği tahmin ediliyor.