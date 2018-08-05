Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
95610
ALTIN
198.481
DOLAR
5.0713
STERLİN
6.5949
EURO
5.8796

Yeni Ford Focus'a 5 yıldız

Bağımsız çarpışma testi kurumu EuroNCAP, daha da zorlaştırılan güncel test kriterleri uygulanarak yapılan testte Yeni Ford Focus’u 5 Yıldız ile değerlendirdi

05 Ağustos 2018 Pazar 17:18
Yeni Ford Focus'a 5 yıldız

Yayalar ve araçlar dışında bisikletlileri de algılayan ve çarpışmayı önlemek üzere fren yapan gelişmiş güvenlik teknolojileri 5 Yıldız’ı beraberinde getirdi. Yeni Ford Focus, gelişmiş gövde yapısı ve ultra yüksek dayanımlı malzemeler tarafından desteklenen gövdesi sayesinde yandan çarpışma testlerinde maksimum puan elde etti.

Euro NCAP hem yetişkin, hem de çocuk yolcu korumasında Yeni Focus’a yüksek puan verdi. Ford’un yeni C2 platformu ve yüzde 33 oranında yüksek dayanımlı ve presle sertleştirilmiş çelik kullanımı sayesinde önden çarpışma kuvvetlerinde yüzde 40’lık bir iyileşme gösteren Yeni Ford Focus ayrıca araca yandan çarpışma testlerinde de en yüksek puanı elde etti.
EKONOMİ SERVİSİ

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ford'dan süper çekici
Ford'dan süper çekici
Yerli oto zirvesi
Yerli oto zirvesi
Porsche’den satış rekoru
Porsche’den satış rekoru
Porsche'dan spor sedan
Porsche'dan spor sedan
Fiat 500C Collezione Türkiye’de
Fiat 500C Collezione Türkiye’de
İnsansız araç Amazon’la tam korunma
İnsansız araç Amazon’la tam korunma
Toyota 181 bin aracını geri çağırdı
Toyota 181 bin aracını geri çağırdı
Otomobilde ithalat tam gaz
Otomobilde ithalat tam gaz
Hurdalık araca ÖTV indirimi
Hurdalık araca ÖTV indirimi
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim