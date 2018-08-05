Yeni Ford Focus'a 5 yıldız

Yayalar ve araçlar dışında bisikletlileri de algılayan ve çarpışmayı önlemek üzere fren yapan gelişmiş güvenlik teknolojileri 5 Yıldız’ı beraberinde getirdi. Yeni Ford Focus, gelişmiş gövde yapısı ve ultra yüksek dayanımlı malzemeler tarafından desteklenen gövdesi sayesinde yandan çarpışma testlerinde maksimum puan elde etti.

Euro NCAP hem yetişkin, hem de çocuk yolcu korumasında Yeni Focus’a yüksek puan verdi. Ford’un yeni C2 platformu ve yüzde 33 oranında yüksek dayanımlı ve presle sertleştirilmiş çelik kullanımı sayesinde önden çarpışma kuvvetlerinde yüzde 40’lık bir iyileşme gösteren Yeni Ford Focus ayrıca araca yandan çarpışma testlerinde de en yüksek puanı elde etti.

EKONOMİ SERVİSİ