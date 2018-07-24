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Yerli oto zirvesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobili üretecek olan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu ile ilk toplantısını yaptı

24 Temmuz 2018 Salı 15:57
Yerli oto zirvesi

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu, ilk toplantısını yaptıktan sonra Bakan Varank'a nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Başkan Yardımcıları Tuncay Özilhan ve Taha Yasin Öztürk ile Ahmet Nazif Zorlu, Ahmet Akça, Kaan Terzioğlu, Kamil Süleyman Yazıcı ve Okan Baş hazır bulundu. Toplantıda, Bakan Varank ve Yönetim Kurulu, Türkiye'nin Otomobili Projesi'nin son durumunu masaya yatırdı.

Varank, yaklaşık 4 saat süren toplantıda, Türkiye'nin Otomobili Projesi'nin yol haritasına ilişkin bilgi aldı. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "İnşallah 2019 sonunda prototipimizi milletimizin beğenisine sunacağız. Tüm çalışmalarımız bu yönde ilerliyor" ifadesini kullandı.
HABER MERKEZİ

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