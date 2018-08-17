Papaz, neyle suçlanıyor?

Amerika’nın adeta tehdit ederek, tarih ve saat vererek “şu gün, şu saate kadar serbest bırakmazsanız sizi mahvederim” külhanbeyliğinde, Türkiye’ye hakaretler yağdırdığı papaz Brunson’un neyle suçlandığını biliyor musunuz?
Bugün bu konuya kısmen temas edeceğim.
Gönlümden, Amerika’nın bu tehditlerine karşı vermemiz gereken cevabın “Alın, F-35’lerinizi başınıza çalın, istemiyoruz, İncirlik’i de kapatıyoruz” olmalıydı diye geçiyor ama inşallah başka sefere.
Peki, kim bu papaz?
Kilisede kendi halinde, cemaatin dini görevleri yerine getirmesine yardımcı olan, ayin yapan bir din adamı mı yoksa başka görevler icra eden kripto bir istihbaratçı mı?
Sadet Ergin’in bu konuda verdiği bilgilere başvurarak ve mahkeme zabıtlarına ve suçlamalara bakarak bu sorulara cevap verelim:
Mahkeme dosyasında Brunson aleyhine tanıklık yapan pek çok “eski dostu” var.
Rahibin başında bulunduğu İzmir’deki Diriliş Kilisesi’ne bir dönem devam eden ya da İzmir’deki Hıristiyan cemaat içinden kendisini tanıyan Murat Candanbağlan, Güven Dilşen ve Levent Kalkan bu tanıklar arasında yer alıyor.
Ayrıca bir adam öldürme dosyasından dolayı cezaevinde bulunduğunu söyleyen Tarık Üçüncü adındaki şahsın suçlamaları da var.
İddianamede Brunson, öncelikle “Türkiye’deki bir ‘illegal yapılanma’nın mensubu” olmakla suçlanıyor. Bu, iddianameye göre “Ülkemizin birkaç parçaya bölünmesini, bir kısmının PKK idaresine, bir kısmının ise FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne verilmesini, uzun vadede ülkemiz insanlarından belli etnik kökene sahip olanların Hıristiyanlaştırılmasını araç kılmak suretiyle bölmeyi ve ayrıştırmayı amaçlayan bir yapılanma.”
Suçlamaya bakılırsa, söz konusu yapılanma Kürt vatandaşlarımızı Hıristiyanlaştırmak suretiyle bu hedefine ulaşmayı tasarlıyor.
İddianameye göre, Brunson’un ‘Evanjelist kilise pastörü’ kimliği aslında bir “maske.” Brunson, “daha çok istihbarat ve psikolojik savaş doktrini ile hareket eden gayrinizamî harp elemanı gibi hareket ediyor.” Bu yapılanma, “özel eğitim almış asker ve istihbarat geçmişi olan kişilerden” oluşuyor savcının ortaya attığı sava göre.
Savcılık makamı, Brunson için 15 Temmuz’dan sonra birçok davada karşımıza çıkan çoklu suçlama kalıbına başvuruyor. Sanık, hem FETÖ/PDY hem de PKK ile ilişkilendiriliyor. İddianameye göre “Kendisinin mensubu olduğu gizli yapılanma ile FETÖ/PDY ve PKK aynı strateji kapsamında faaliyet gösteriyor.”
Brunson, bu örgütlerin üyesi olmamakla birlikte üst düzey mensupları ile görüşmeler yaparak, ‘bu örgütlerin amaçları doğrultusunda çalışma yürütmekle’ suçlanıyor.
ABD’li rahibin iki suçtan cezalandırılması isteniyor. Birincisi, “Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askerî casusluk maksadıyla temin etmek”, yani siyasal ve askeri casusluk suçu (TCK 328/1). İkincisi ise “Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek” (TCK 220/6 ve 314/2). (Sedat Ergin, 9 Ağustos 2018)
Karşımızda Türkiye’yi bölmeye çalışan terör şebekeleriyle irtibatlı, gençlerimizi Hıristiyanlaştırmaya çalışan, gayrinizamî harp konusunda eğitimli, cüppeli bir istihbarat elamanı duruyor.
Bu gibi şahısları Osmanlı’nın yıkılma sürecinde Humpher, Lawrence gibi isimlere benzetebiliriz.
Papazın görevi papazlık yapmaktır.
Kilisede, mensup oldukları dinin vecibelerini yerine getirme misyonu dışında, bulunduğu ülkenin iç meselelerine burnunu sokarak, etnik kimlikleri kaşıyarak, misyonerlik yaparak, psikolojik harp elemanı gibi çalışarak fitne çıkarmaya kalkarsan sana bunun hesabını sorarlar.
Türkiye’de bu papaz gibi benzer vazifeler icra eden kaç papaz var bilemiyoruz ama Türkiye’nin bu konudaki kararlılığı çok önemli.
Amerika’nın bu konuda Türkiye’ye karşı bütün diplomasi kurallarını ters yüz ederek mafyöz bir eda ile tavır koyması, papazın yediği naneleri bilmelerinden kaynaklanıyor.
Ve tabi bu vazifeyi papaza kendilerinin verdiği gerçeğinden!
Gönül isterdi ki Türkiye, değil bir papazın, bunun gibi faaliyet gösteren 1000 tane kripto papazın tutuklanması halinde bile dolar karşısında milli parasının 1 kuruş bile kaybetmediği bir ekonomiye sahip olsun.
Papaz, neyle suçlanıyor?
Amerika’nın adeta tehdit ederek, tarih ve saat vererek “şu gün, şu saate kadar serbest bırakmazsanız sizi mahvederim” külhanbeyliğinde, Türkiye’ye hakaretler yağdırdığı papaz Brunson’un neyle suçlandığını biliyor musunuz?
abi doğru söylüyorsun... osmanlıyı da böyle papazlar yıktı...