Petrol ABD’ye, fakirlik Siirt’e düştü

Aladdin Middle East Ltd. Siirt’te 2023 tarihine kadar petrol arama izni aldı. Anlaşmaya göre çıkarılacak petrolün yüzde 98’i şirkete diğer kısmı devlete kalacaktır. Siirt petrol denizi üstünde yüzüyor. Bunu bilmeyen yok ama ne yazık ki uygulanan gayri milli politikalar sayesinde petrol, üstünde yaşayan insanlara değil hep dışarıdan gelen ecnebilere zenginlik getiriyor.

ABD’nin Büyük Ortadoğu Projesi’nin en önemli hedeflerinden biri de zengin petrol ve doğalgaz yataklarını kontrol etmektir. Bu amaçla terör örgütleri taşeron olarak kullanılırken dinlerarası diyalog faaliyetleri ile de vatandaşlarımızın akidesi bozuluyor. Bu açıdan bakıldığında bölgemizde terör faaliyetlerinin neden hiç durmadığını anlamak zor değildir.

Irak, Suriye, Libya ve İran üzerinde dolaşan kara bulutlar aslında hep bu kaynak savaşlarının bir uzantısıdır. Verimli hilal olarak adlandırılan Mezopotamya, yani Fırat ve Dicle nehirlerinin arasındaki bölge tarihin her döneminde gözde olmayı sürdürmüştür. Siirt işte tam olarak bu bölgenin içindedir. Siirt, başta su kaynakları olmak üzere bitki ve maden çeşitliliği açısından dünyanın en zengin yerinde yer almaktadır.

İktisatçılar zenginliğin kaynağı üzerinde epeyce kafa yormuşlardır. Bir kısım iktisatçı, ticareti zenginliğin kaynağı olarak gösterirken diğer kısmı toprağı ve doğal kaynakları kabul etmişlerdir. Sonuçta fiziki bir değer olmadan ticaret yapılamadığına göre zenginliğin kaynağı elbette topraktır. Fakat toprağa ve madenlere sahip olanlar ticari yetenekten ve bir ekonomi modelinden yoksunsa sahip oldukları topraklar ve madenler onlara terör, kan, kaos ve ölüm getirir. Çünkü muhakkak o zenginliğe göz diken hırsızlar ve kurnazlar bir gün harekete geçer.

Siirt’in gençleri başta Güres Caddesi olmak üzere kahve köşelerinde pineklerken elin Amerikalısı yöre insanına ait petrolü yürütüyor. ABD şirketleri, milyarlarına milyar katarken Siirtlilere her zaman olduğu gibi fakirlik, işsizlik, sefalet ve terör düşecek. Bu duruma kimse ses etmiyor. İlimizin meşhur(!) kanaat önderleri, din âlimleri, melleleri her konuda fetva verirken acaba haçlıların Müslümanlara ait malları talan etmesine ve bu mallardan elde ettikleri gelirle Müslümanlara ölüm yağdırmalarına ne diyorlar?

Kürtlerin haklarını savunduğunu iddia eden HDP, neden bir miting tertip etmez? CHP’nin “Petrol bizimdir ABD’ye peşkeş çekilemez” eylemleri yapması gerekmez mi? Nerede merhum Deniz Gezmiş’in anlayışı? Mahşerde, Atatürk’ün iki eli bu yüzden Kılıçdaroğlu’nun yakasında olacaktır. Atatürk, Kılıçdaroğlu’na benim partimi ne hale getirdin diye muhakkak hesap soracaktır? Fakirlikten beli bükülmüş Kürtlerin petrolü çalınırken neredesin ey HDP? Kimlik siyasetini bırakın da biraz da ayağınızın altından halı gibi çekilen vatanınızı düşünün. Akpartisi’ne bir lafımız yok zaten… 16 yıldır hep madenleri ve fabrikaları babalar gibi sattı ve hep seçim kazandı.

Türkiye’deki AB-ABD yanlısı batıcı partiler ve gruplar her zaman kaynaklarımızı ve zenginliğimizi bizden gizlediler. Madenlerimizi çıkartıp işlemeyelim diye “Lozan’daki gizli maddelere göre madenler 2023’e kadar çıkarılamaz “ iftiraları attılar. Aynı sebeple kaynaklarımızı Milli Ekonomi Modeli’nin ana unsuru yapan Prof. Dr. Haydar Baş’ı gizlediler. Çünkü Prof. Dr. Haydar Baş’a göre Türkiye’de tespit edilmiş maden varlığı bizleri binlerce sene tek kuruş borç almadan abat edebilir. Bu anlayışa kafası basmayanlar inkâr ve gizleme yoluna gidiyorlar. Bu gizleme ve inkâr politikası da milletimizi esir, mağdur ve perişan etmektedir.

Milli Ekonomi Modeli uygulandığı zaman sadece Siirt ve civarındaki petrol, doğalgaz, kömür ve bakır madenleri Türkiye’yi yüzlerce sene finanse edebilir. Siirt, Kuveyt ve Katar gibi zengin olabilecek kapasite ve imkânlara fazlasıyla sahiptir. Fakat yer altı kaynakları arama ve ticaret ruhsatları yabancılara devredilirse bu zenginlikten istifade edemeyiz. Kendi vatanımızda yabancılara el avuç açarak bize iş vermelerini bekler dururuz.