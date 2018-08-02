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4 siyasi partiden ABD'ye ortak tepki

ABD Hazine Bakanlığının yaptırım kararına AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti ortak bir açıklamayla tepki gösterdi. "Türkiye hükümetinin iki bakanına yönelik ABD'nin yaptırım kararını şiddetle protesto ediyoruz" ifadelerinin yer aldığı ortak açıklamada, uluslararası mütekabiliyet çerçevesinde gereken karşılığın verilmesi gerektiği vurgulandı

02 Ağustos 2018 Perşembe 13:01
4 siyasi partiden ABD'ye ortak tepki

TBMM'deki 4 siyasi parti grubu, ABD Hazine Bakanlığının yaptırım kararını ortak açıklama yaparak protesto etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu imzalarıyla yayımlanan ortak açıklama, "ABD'nin tehditlerine halkımızın ortak dayanışması ve kararlılığı ile 'hayır' diyoruz" başlığıyla duyuruldu.

Açıklamada, ABD yönetiminin bir süreden beri Türkiye'ye yönelik dostluk, müttefiklik, ortak NATO üyeliği ile olduğu kadar ülkeler arası ilişkilerin uzun yıllar boyunca teşekkül etmiş değerleri bakımından da kabul edilemez tutum, beyan ve politikalarla yürüttüğü siyaseti ve nihayet bunun akıl ve mantık dışı son halkasını teşkil eden "Türkiye hükümetinin iki bakanına yönelik Hazine Bakanlığı eliyle yürürlüğe koyduğu yaptırım kararının şiddetle protesto edildiği" vurgulandı. 

Açıklamada, bütün bunlar ortadayken Türkiye'deki bir casusluk davasına ilişkin yargılama bahane edilerek Türkiye'yi sıkıştırma ve Amerikan kararları istikametinde davranmaya zorlama amacı güdüldüğüne dikkat çekildi.

AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti gruplarının ortak açıklamasında, şu ifadelere yer verildi: "Sürece İçişleri ve Adalet Bakanları'nın eklenmesini ve örneği görülmemiş bir şekilde iki bakanın şahsında doğrudan Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığının ve kurumlarının hedef alınmasını hiçbir şekilde kabul etmediğimizi, bu karar sahiplerini iki ülkenin ortak çıkarları için en ciddi düzeyde sorun doğurma kapasitesinde gördüğümüzü, bu tür yol ve yöntemleri Türk halkının onur ve vakarıyla reddettiğimizi, bu yönde atılmış ve atılacak her tür adıma karşı milletimizin ortak kararlılığını ve dayanışmasını ifade ettiğimizi, icra organının uluslararası mütekabiliyet çerçevesinde gereken karşılığı vermesinin hak olduğunu kamuoyuna duyururuz."

'Türk yargısına yersiz müdahale'

ABD'nin skandal kararına başka tepkiler de geldi. Karara tepki gösteren Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, ABD'nin Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik yaptırım kararına tepki göstererek, "Türk yargısına yersiz müdahale niteliği taşıyan bu yanlış kararın hemen geri alınmasının uluslararası hukuka ve bağımsız yargıya saygının gereği olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz" ifadesini kullandı.

Türk yargısının, bağımsızlığı ve tarafsızlığı Anayasa ile güvenceye alınmış olduğunu vurgulayan Mehmet Yılmaz, şunları kaydetti: "Her hukuk devletinde olduğu gibi yargılama faaliyeti içinde yürütmenin görevi ve işlevi bulunmaz, hakim ve savcılar ceza yargılaması içinde karar verirken hukuka uygun elde edilen ve kanaat verici deliller dışında hiçbir olaydan etkilenmezler. Hiç akıldan çıkarılmamalı ki, hukuk devleti, hukukun üstünlüğü, bağımsız ve tarafsız yargı, adil yargılanma ilkelerine inanmış her ülke yargısı aynı derecede saygındır ve aynı derecede saygı görmeye layıktır."

'ABD'ye gerekli cevap verilecek'

ABD’nin skandal kararına sert tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal ise "Mütekabiliyet esasına göre gereken cevap verilecek. Somut ve uygulamaya dönük adımları Dışişleri Bakanlığı en kısa sürede kamuoyu ile paylaşacaktır" dedi.

ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararını değerlendiren AK Parti  Sözcüsü Ünal şunları söyledi: "Bu Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı saldırgan tutum. ABD yönetiminin de kendi içinde tek bir ses olarak bunların arkasında durduğu görülmüyor. Kasımdaki seçimler bunun bir iç siyaset malzemesi haline geldiğini gösteriyor. Türkiye kendisine yaptırımlar uygulanarak ilişki kurulacak bir ülke değil. Türkiye'nin iç meselelerine müdahale oluruz, yaptırımlar uygularız böyle bir şey söz konusu değil. ABD yönetimi Türkiye ile olan ilişkilerde rasyonel zeminde kalmak durumundadır. Türkiye mütekabiliyet esasına göre gereken cevabı verecek."

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Ak PartiCHPMHPIyi PartiMeclisABDYaptırım
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