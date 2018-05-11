'81 milyonu barıştıracağız'

10 Mayıs'taki Hakkari mitinginden sonra Trabzon’a geçen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Trabzon Havalimanı'nda çok sayıda partili ve vatandaşlar tarafından “1919’da Mustafa Kemal Atatürk’e kalp gücü veren Trabzonlular 2018'de seninle birlikte” şeklinde yazılı pankart ile karşıladı.

Havalimanı çıkışında da yoğun ilgiyle karşılaşan İnce, burada bir konuşma yaparak partililere seslendi. Muharrem İnce daha sonra partililerle birlikte Şırnak'ta şehit olan polis memuru Soner Yıldırım'ın ailesini ziyaret etti.

Muharrem İnce dün sabah da Trabzon’da basın mensupları ve sivil toplum örgütlerinde kahvaltıda buluştu ve açıklamalarda bulundu.

Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İnce, saat 14.00'te Rize'de mitinge katıldı.

Konuşmasında, "Türkiye'nin Edirne'den Hakkari'ye Trabzon'dan Antalya'ya dört bir tarafını saracağız. Bu ülkeyi normalleştireceğiz, bu ülkeyi barıştıracağız, bu ülkeye huzur getireceğiz. Huzur olacak inşallah" diyen Muharrem İnce, "Bir Suriyeli diyor ki, internette çok gezen bir video: 'Suriye'de Kürtler Arapları beğenmezdi, Araplar Kürtleri beğenmezdi, Sünniler Alevileri beğenmezdi, Aleviler Sünnileri beğenmezdi. Herkes birbirine çamur atardı. İyi geçinemezdik. Sonunda diyor bir baktık ki Gaziantep çöplüğünde buluştuk. Biz başka bir ülkenin çöplüğünde buluşmak istemiyoruz'. 81 milyon barışacağız. Hiçbir kimseyi ayırmayacağız. Türkiye’de hukukun üstünlüğü, evrensel kurallar, Bağımsız mahkemeler bunları kuracağız. AK Parti'li kardeşlerimizde bu hukuka sığınacak, adalete sığınacak. Onlar da bizim kardeşimiz fark etmez. Sayın Erdoğan da mutlu olacak bu Türkiye'nin yeni düzeninden. O da emekli bir Cumhurbaşkanı olarak mutlu olacak. Gönül rahatlığıyla huzur içinde gelecek Rize'ye evinde dinlenecek. O da dinlenecek. AK Parti'li vatandaşlarım da bundan hoşlanacak, onlarında hoşuna gidecek" dedi.