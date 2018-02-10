ABD'liler Türkiye'ye 'dur' demeye geliyor

Zeytin Dalı Harekatı 22’inci gününde hız kesmeden devam ediyor. Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı, Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre 10 Şubat itibarıyla 1141'e yükseldi.

Terör örgütü PKK/ PYD’nin Eşkan bölgesindeki Afrin kuzey saha istihbarat karargahı önceki günlerde çökertilmişti. Bu istihbarat merkezinin yabancı istihbarat servislerine koordinasyon sağladığı anlaşıldı.

YPG terör örgütüne büyük darbe vurulmuş durumda. Bugün gerçekleşen operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 79'a ulaştı. Harekâtta Türk savaş uçakları tarafından vurulan yerler arasında Bafelyun Dağı da var.

Harekatta kullanılan roket ve izli mermiler Kilis'ten de görüldü. YPG'li teröristlerin inşa ettiği bazı binaların Türk ordusunun saldırılarında yerle bir olduğu, uydu görüntüleriyle ortaya çıktı.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığınca gerçekleştirilen hava harekatıyla terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzisi olarak kullanılan 36 hedef imha edildi.

TSK açıklamalarına göre hava ve kara ateş destek vasıtalarıyla desteklenen kara harekatı, planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor.

ABD'liler 'kısa kes' diyecek

Zeytin Dalı Harekatı'nda büyük ilerleme kaydedilirken Ankara'da diplomatik trafik de hızlanmış durumda. ABD'den üst düzey isimler resmi temaslarda bulunmak için Ankara'nın yollarını arşınlıyor.

Bu bağlamda ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın gelecek hafta ortasında Türkiye'de olması bekleniyor. ABD'li yetkililere göre Tillerson Ankara ziyaretinde Afrin'e yönelik harekat için itidal çağrısı yapacak, harekatın sınırlandırılması talebinde bulunacak.

ABD'li yetkililer, “Ankara ile Washington arasındaki ilişkilerin zor bir dönemden geçtiğini, Tillerson'ın temaslarının zor geçeceği” değerlendirmesinde bulundu.