ABD'ye 'oyalama' uyarısı

Ankara, Washington'u FETÖ konusunda Türkiye'yi artık oyalamaması konusunda uyardı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Bakanlık'ta basın mensuplarına yönelik bilgilendirme toplantısında soruları yanıtladı.

Türkiye ile ABD arasında oluşturulan çalışma grubunun ilk toplantısının 13 Temmuz'da Ankara'da yapıldığını hatırlatan Aksoy, başta FETÖ elebaşının iadesi olmak üzere FETÖ ile mücadele, eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın davası, iki ülke arasında adli iş birliği ve Türkiye'de tutuklu bulunan ABD vatandaşları konularında görüş teatisinde bulunulduğunu kaydetti.

Sözcü Aksoy, "Toplantıda özellikle FETÖ konusunda artık Amerika'nın bizi oyalamaması gerektiğinin altını çizdik" ifadesini kullandı.

'YPG Münbiç'ten çekiliyor'

Türkiye ile ABD'nin müttefik ilişkilerine uygun şekilde güvene dayalı bir ilişki tesis etmek istediğini ve bu yöndeki temasların devam ettiğini belirten Aksoy, "Türkiye ile ABD arasında oluşturulan Münbiç yol haritasının planlama ve uygulama safhası devam ediyor" diye konuştu.

Türk ve Amerikan askeri birliklerinin 18 Haziran'da başlattığı koordineli ve bağımsız devriye faaliyetlerinin sürdüğünü dile getiren Aksoy, "18 Temmuz'da 16. devriye faaliyeti gerçekleştirildi. Devriye güzergahındaki kontrol noktalarından PYD ve YPG'nin geri çekildiği teyit edildi. Halihazırda Türk ve ABD askerlerinden oluşan müşterek devriyelerin göreve başlamasına ilişkin çalışmaları da sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.