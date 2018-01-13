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ABD'ye uyarı! Amerika istediğimiz desteği göstermiyor

ABD'de temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "FETÖ terör örgütünün nasıl hain bir örgüt olduğunu tüm dünya anladı. İnşallah ABD de bunu bir gün anlar. Maalesef Amerika'dan istediğimiz desteği bugüne kadar göremedik" dedi

13 Ocak 2018 Cumartesi 15:23
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ABD'ye uyarı! Amerika istediğimiz desteği göstermiyor

ABD'nin Los Angeles kentinde Türk vatandaşları ile bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) konusundaki tutumunu eleştirerek, "FETÖ terör örgütünün nasıl hain bir örgüt olduğunu tüm dünya anladı. İnşallah ABD de bunu bir gün anlar. Maalesef Amerika’dan istediğimiz desteği bugüne kadar göremedik" dedi.

FETÖ meselesine değinen Çavuşoğlu, "FETÖ terör örgütünün nasıl hain bir örgüt olduğunu tüm dünya anladı. İnşallah ABD de bunu bir gün anlar. Maalesef Amerika'dan istediğimiz desteği bugüne kadar göremedik. İade taleplerimiz gerçekleşmedi, henüz bir soruşturma açılmadı" değerlendirmesini yaptı. Türk-Amerikan ilişkilerindeki sorunlara temas eden Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"ABD bizim en önemli müttefiklerimizden biridir. Bazı konularda görüş ayrılıklarımız ve ilişkilerimizde inişler-çıkışlar olabilir ama bu FETÖ meselesi ile ABD'nin PYD'ye silah vermesi meselesi dolayısıyla ilişkilerimizde bir gerginlik var. Bunları da diyalog yoluyla aşmaya çalışıyoruz. Esasen iki gün sonra Vancouver'da ABD ile beraber katılacağımız toplantı bile Kore Savaşı'ndan bu yana aramızda oluşturduğumuz müttefikliğin bir yansımasıdır."

Astana süreci Suriye'de durumu iyileştirdi

Suriye'deki son gelişmelere de temas eden Çavuşoğlu, "Suriye'de geçen yıllarda sürekli katliamları konuşuyorduk ama 2017'de özellikle Astana Süreciyle ve attığımız adımlarla bugün Suriye'de şartlar daha iyi. Tamamen iyi mi, hayır değil. Siyasi çözüm olmadan ve Suriye'ye istikrar getirmeden olmaz ama iyiye gidiyoruz. Siyasi sürece odaklandık. Türkiye burada başrolü oynuyor" dedi.

Bu sürece İran ve Rusya'nın dahil olduğunu, ABD'nin de orada olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, süreçten Avrupalıların da dışlanmadığını dile getirdi.

Bakan Çavuşoğlu, Los Angeles'taki programının ardından Kanada'nın Vancouver kentinde gerçekleştirilecek Kuzey Kore konulu dışişleri bakanları toplantısına katılacak ve burada ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile bir görüşme gerçekleştirecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
çavuşoğluABDAmerikaFetöİranSuriyeAstan
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