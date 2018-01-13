'Afrin'i başlarına yıkacağız'

"Afrin'deki teröristler teslim olmazlarsa orayı da başlarına yıkacağız" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütünü Türkiye'de eylem yapamaz hale getirince bu defa güney sınırları boyunca bir terör koridoru oluşturma çabasıyla karşı karşıya kalındığını belirterek, "İdlib operasyonuyla bu koridorun batı kanadını çökertiyoruz. Afrin'deki teröristler teslim olmazlarsa orayı da başlarına yıkacağız, bu böyle biline" dedi.

ABD'nin PKK/PYD'ye silah vermesini eleştiren Erdoğan, "Teröristin üzerine üniforma giydirince, barındığı binanın tepesine de kendi ülkenizin bayrağını dikince hakikatler ortadan kalkmıyor. Bölgeye getirilen binlerce tır ve uçak dolusu silahın bir kısmı daha şimdiden karaborsada satılmaya, bir kısmı da bize karşı kullanılmaya başlandı" diye konuştu.

AA