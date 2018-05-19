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AK Parti adaylarını 24 Mayıs'ta tanıtacak

AK Parti'nin milletvekili aday tanıtım toplantısı, 24 Mayıs'ta Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

19 Mayıs 2018 Cumartesi 13:04
AK Parti adaylarını 24 Mayıs'ta tanıtacak

AK Parti Genel Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, daha önce 25 Mayıs Cuma olarak duyurulan milletvekili aday tanıtım toplantısının tarihi 24 Mayıs Perşembe olarak güncellendi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında oluşturulan üst komisyonun çalışmaları sonucu belirlenecek aday listesinin 21 Mayıs'ta YSK'ye sunulmasının ardından adaylar, Perşembe günü Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek programla kamuoyuna tanıtılacak.

Tanıtım toplantısına Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım da katılacak.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Ak PartiErdoğan
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