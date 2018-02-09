AKP'de şok istifa!

AKP İstanbul İl Başkanı Selim Temurci görevinden dün istifa etti.

AKP İl Başkanı Selim Temurci’nin konuşmasında "Bizim davamız rakamlara sığmayacak kadar büyük bir davadır. Davamız bizim hayatımızdır, davamız bizim geleceğimizdir. AK Parti Teşkilatları olarak yeni bir imtihanla karşı karşıyayız. Kişisel hukukların, dava hukukunun korunması, bu süreçlerin partimiz adına zaferle sonuçlanması için hayati bir önem arz etmektedir. Ülkemiz 2019 seçimlerine doğru hızla yol alıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız görevden ayrıldı. Birilerinin adamı değil, tüm kardeşlerimizi kucaklayarak bu davanın adamı olmak bizim misyonumuz olmuştur. Onurla, şerefle geldiğimiz AK Parti İl Başkanlığı görevinden onurla ayrılıyorum" ifadeleri dikkat çekti.

Rize’nin Çayeli İlçesi’nde, Cemaat soruşturması kapsamında AKP İstanbul İl Başkanı Selim Temurci’nin kardeşi Ömer Temurci gözaltına alınmıştı. Ömer Temurci, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı.

HABER MERKEZİ