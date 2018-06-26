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'Akşener'den İnce'ye cevap

4 Haziran seçimlerinde partisi yüzde 10 oy alan Meral Akşener, İYİ Parti genel merkezinde seçim sonuçlarını değerlendirdi

26 Haziran 2018 Salı 15:39
'Akşener'den İnce'ye cevap

“Seçim sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum. Açıklamayı bugüne bırakmamızın nedeni yetkili kurullarla görüşme yapmadan açıklama yapmama kararımızdır" diyen Akşener, "Muharrem İnce'nin sözlerinin hatırlatılması üzerine Akşener, şunları söyledi: "Sayın İnce CHP içerisinde bakıldığında yüz yıllık bir CHP yüzde 22 oy aldı. 50 yıllık MHP yüzde 11 oy aldı. Adalet ve Kalkınma Partisi yüzde 41 oy aldı. HDP yüzde 11 oy aldı. Sonuç itibariyle devlettten bir kuruş almadan kurulan İYİ Parti yüzde 10 aldı. Ben sayın İnce'nin bu sözlerine katılmıyorum" dedi.

Seçim sonuçlarını değerlendiren Muharrem İnce, diğer muhalefet partileri biraz fazla oy alsa seçimin ikinci tura kalacağını belirterek, "41 yıl sonra 30 barajını geçmişiz. 8-9 puan fazla almışız. Diğer muhalefet partileri 10'un üzerinde alsa seçim ikinci turdaydı. 30 barajını yıktık, 50'yi de yıkabiliriz." ifadelerini kullanmıştı.

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 26.06.2018 20:01
Anahtar Kelimeler:
Meral AkşenerIyi Parti
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