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Ankara'dan Hollanda'ya uyarı

Hollanda Parlamentosu'nun 1915 olaylarını "Ermeni Soykırımı" olarak tanımasının ardından, Hollanda Maslahatgüzârı Türk Dışişleri'ne çağrıldı.

17 Şubat 2018 Cumartesi 16:33
Ankara'dan Hollanda'ya uyarı

Dışişleri Bakanlığı, "Önyargılı tutumlarını gözden geçirmeye davet ediyoruz. 1915 olaylarının siyasallaştırılması, kabul edilebilir değil. Ortak tarih komisyonu kurulmasına destek verilebilir" ifadesini kullandı.

Ankara Büyükelçisi’ni resmi olarak geri çekerek Türkiye ile diplomatik ilişkilerini askıya alan Hollanda’da parlamento, 1915’te yaşananları dün "Ermeni Soykırımı" olarak tanımıştı. Dün alınan karara göre, Hollanda ayrıca 24 Nisan'da Ermenistan'daki anma törenlerine bakan düzeyinde temsilci gönderecek.

Koalisyon ortağı Hıristiyan Birliği (CU) partisinin milletvekili Joel Voordewind tarafından gündeme getirilen önerinin kabul edilmesiyle, Türkiye ile Hollanda arasında zaten gergin olan ilişkilerin daha da kötü bir duruma gelmesi bekleniyor.

Bugüne dek Hollanda’da yetkililer "Ermeni Soykırımı meselesi"nden söz etse de resmi tanıma gerçekleşmemişti.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
AnkaraHollandaSoykırımErmeni Tasarısı
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