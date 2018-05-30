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Ankara F-35'in peşinde!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 4 Haziran’da ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile yapacağı kritik görüşme öncesinde Menbiç’ten YPG’nin çekilmesi sürecine ilişkin önemli bilgiler verdi.

30 Mayıs 2018 Çarşamba 13:26
Ankara F-35'in peşinde!

Almanya’da Solingen katliamının 25. Anma törenlerine katılan Bakan Çavuşoğlu, Ankara’ya dönüşte beraberindeki gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Şu ana kadar ABD yönetiminden F-35'lerin verilmeyeceğine yönelik bir baskı olmadığını söyleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Canım sıkıldı, uygulamam diyecekleri bir anlaşma değil" dedi.

Çavuşoğlu, uçakların verilmemesi durumunda ihtiyacın başka yerden karşılanacağını da ifade etti. Bakan İncirlik Üssü'nün kapatılmasının ise ilişkilerin kopma noktasına gelmesiyle konuşulabileceğini kaydetti.

ABD ile Münbiç görüşmelerine de değinen Çavuşoğlu, "Ön mutabakata göre YPG Münbiç'ten çekilecek 4 Haziran'da takvim belirlenecek" diye konuştu. Anlaşmanın sağlanması durumunda modelin Suriye'nin kuzeyinde de uygulanabileceğini belirten Çavuşoğlu, ABD'nin YPG ile PKK bağını koparmak istediğini kaydetti.

Çavuşoğlu, istişareler için Ankara'ya çağırılan Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın 4 Haziran'daki görüşme sonrasında dönebileceğini dile getirdi.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
AnkaraçavuşoğluMike PompeoTürkiyeF-35ABDYPG
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