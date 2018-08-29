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Ankara harekete geçti... Rota yeniden AB

ABD ile Ankara arasında iplerin gerilmesinin ardından Hükümet farklı rota arayışında. AB ile 3 yıldır gerilimli olan ilişkilerin düzeltilmesi için ilk adım atıldı. hükümetin reform eylem grubu 3 yıl aradan sonra Ankara'da toplandı. Toplantıda AB'ye uyum süreci, reformların canlandırılması ve müzakerelerin tekrar başlaması konuları ele alındı.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 21:44
Ankara harekete geçti... Rota yeniden AB

AB ile ilişkileri düzeltmek için Ankara harekete geçti.

Reform Eylem Grubu 3 yıl aradan sonra tekrar toplandı.

Toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve diğer yetkililer katıldı.

Yaklaşık 3 yıl sonra gerçekleştirilen eylem grubu toplantısının gündeminde, AB'ye katılım sürecinin en önemli unsurları olan siyasi kriterler ile Yargı ve Temel Haklar ve Adalet, Özgürlük ve Güvenlik başlıkları kapsamında gerekli reformların etkin bir şekilde uygulanmasının yer aldığı vurgulandı.

Bunlarla birlikte Türkiye-AB ilişkilerinin her alanda canlandırılması da gündemin ön sıralarındaydı.

Ankara'nın bu süreçte AB'den üç temel beklentisi var.

Katılım müzakerelerinin yeniden başlatılması, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi için müzakerelerin başlatılması ve Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat hakkının tanınması.

Ancak son dönemde Avrupa'dan farklı sesler yükseliyor.

Başta Almanya ve Fransa olmak üzere birçok AB ülkesi Türkiye ile başka türlü bir ilişki kurulmasını öngören bir politikayı benimsemiş durumda.

Son olarak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'nin AB üyelik sürecinin bitirilmesi ve Ankara'yla tıpkı Moskova gibi stratejik ortaklık üzerinden ilişki kurulması gerektiğini savunmuştu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Macron'un ülkemize ve AB üyelik sürecimize ilişkin olarak sarf ettiği bazı sözleri derin bir teessüfle karşılıyoruz." yanıtını vermişti.

Anahtar Kelimeler:
ABABDTürkiye
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