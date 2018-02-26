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Ankara, Müslim'in iadesini bekliyor

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Prag'da gözaltına alınan PYD'nin eski eş başkanı Salih Müslim'in iadesi için dosyanın Çekya'ya gönderildiğine işaret ederek, "Türkiye olarak bizim talebimiz, Müslim'in Türkiye'ye iade edilmesinin sağlanmasıdır" dedi

26 Şubat 2018 Pazartesi 15:04
Ankara, Müslim'in iadesini bekliyor

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, katıldığı bir TV programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bozdağ, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu PYD'nin eski eş başkanı Salih Müslüm'ün Çekya'da gözaltına alınmasına ilişkin, "Türkiye olarak talebimiz Salih Müslim'in Türkiye'ye iade edilmesinin sağlanmasıdır" dedi.

Hem Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin hem de 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Müslim hakkında verdiği yakalama kararları bulunduğunu bildiren Bozdağ, resmi tutuklama talebinin resmi olarak Çekya'ya iletildiğine işaret ederek, şunları söyledi: "Adalet Bakanlığı, elindeki dosya üzerinden hazırlıklarını tamamladı ve bu dosya Pazar günü itibarıyla Çekya adli makamlarına iletildi. Salih Müslim Çekya'da yargı önüne çıkarılacak ve yargı bu konuda bir karar verecektir. Türkiye olarak bizim talebimiz, Türkiye'ye iade edilmesinin sağlanmasıdır. Umarız olumlu bir karar çıkar."

Kırmızı bülten yeni düzenlendi

Öte yandan Ankara Merasim Sokak'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili davada mahkeme heyeti, sanıklardan terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu PYD'nin eski eş başkanı Salih Müslüm hakkında yeni bir kırmızı bülten talepnamesi düzenlenmesine karar verdi.

Mahkeme, daha önce haklarında "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan sanıklar hakkında, "silahlı terör örgütü yöneticisi veya üyesi olmak" ve "kasten öldürme" gibi suçlardan ayrıca yakalama kararı düzenlenmesine hükmetti.

Bir yakalama kararı daha

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Çukurambar'daki vergi dairesine yönelik terör saldırısına ilişkin soruşturma kapsamında terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu PYD'nin eski eş başkanı Salih Müslim'in de bulunduğu 32 örgüt yöneticisi hakkında giyabında tutuklama ve yakalama kararı çıkarıldı.

Öte yandan Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliğince de yine 21 Şubat'ta aynı şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldığı da öğrenildi.

 Bu arada Salih Müslim'in Pazartesi günü gerçekleştirilmesi öngörülen duruşması, Prag Savcılığının dosyayı incelemek için zamana ihtiyaç duyması nedeniyle Salı gününe ertelendi.

Son Güncelleme: 26.02.2018 20:24
Anahtar Kelimeler:
Bekir BozdağTürkiyeSalih MüslimAnkara
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