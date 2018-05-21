Bağımsız Türkiye Partisi’nden basın açıklaması

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP), 24 Haziran'da gerçekleştirilecek 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine katılmama kararı aldı.

Kararla ilgili yazılı bir basın açıklaması yapan BTP Seçim işleri Başkanı Avukat Lütfullah Önder şunları kaydetti:

“Bağımsız Türkiye Partisi olarak bu güne kadar; Kuvvetler Ayrılığı, hukukun üstünlüğü, ve demokrasinin hâkim kılınması, parlamenter sistemin korunması ve güçlendirilmesi, Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyetin, tüm kurum ve kuruluşları ile yaşatılması ve güçlendirilmesi, Genel Başkanımız Prof. Dr. Haydar Baş’ın dünyada dengeleri değiştiren Milli Ekonomi Modeli tezi ile, çöken ülke ekonomisine çare olmak için mücadele ettik.

24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak Seçimler ile rejim değişikliği kalıcı hale gelmektedir.

Cumhurbaşkanı ve parlamento seçimlerinde; parlamenter sistem ve başkanlık sistemi üzerinden toplumda iki karşı blok oluşmuştur. İki karşı grubu temsil iddiası ile Cumhur İttifakı ve Millet ittifakı adı altında iki ayrı çatı oluşturulmuştur.

Parlamenter sisteme geri dönme iddiası ile yola çıkan Millet İttifakı’nın geniş tabana yayılması, parlamentoda çoğunluğu elde edecek bir güç ile seçmenin karşısına çıkması için BTP olarak çok uğraş verdik.

Parlamenter sistemden yana olan her kesimi içine alacak geniş tabanlı birlikteliği sağlamak için her türlü fedakârlığı yaptık.

Ancak Millet İttifakı’nda gücü elinde bulunduranlar, söylemlerinde samimi değildirler. İktidarı ele geçirecek, parlamentoda çoğunluğu elde edecek güçlü bir birlikteliğin oluşmasına mani olmuşlardır.

Bu tavırları ile iktidar bloğu ile aynı amaca hizmet ettiklerini ortaya koymuşlardır. Bu oyunun bir parçası olmamak ve kurulan bu tuzaktan milletimizi haberdar etmek vatani bir görevdir.

Bu nedenle, tiyatro sahnesinden farksız bir ortamda gerçekleşecek olan 24 Haziran seçimlerine Bağımsız Türkiye Partisi olarak katılmama kararı aldık.

Bu süreçte şahit olduğumuz ve inandığımız gerçekleri, milletimizle paylaşmaya devam edeceğiz.”