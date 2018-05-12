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Bahçeli, Çakıcı için af istedi

MHP lideri Devlet Bahçeli, Twitter'dan yaptığı açıklamada, mafya babaları Alaattin Çakıcı ve Kürşat Yılmaz için af istedi.

12 Mayıs 2018 Cumartesi 14:51
Bahçeli, Çakıcı için af istedi

MHP lideri Devlet Bahçeli, "Çocuk istismarcıları, tecavüzcüler, kadın katilleri, PKK'lılar, FETÖ'cüler hariç olmak üzere" 'kader mahkûmlarına' af getirilmesinin düşünülmesi gerektiğini belirtti: "PKK'lı Cumhurbaşkanı adayının serbest bırakılmasını canla, başla destekleyen karanlık ittifak tarafları ve holigan taraftarları, sesi çıkmıyor diye kader kurbanlarının sahipsiz olduğunu falan mı düşünüyorlar? Eğer böyleyse halt ediyorlar, kesinlikle yanlışa düşüyorlar. Peki, ülkü ve ülke sevdalısı olan, davalarının gözü kara yiğitleri olarak bilinen mesela Alaattin Çakıcı, mesela Kürşat Yılmaz, 100 bin ülkücünün imzasıyla aday gösterilseydi, bu kahramanlarımız için de cezaevinden çıkarılmaları için bir kampanya yapılacak mıydı? Bu kardeşlerimizi taş duvarların ardında çürümeye terk etmek ne kadar adil ve adaletlidir?"

Bahçeli'nin bu sözleri, sosyal medyada “Genel af mı geliyor?” tartışmalarının yaşanmasına neden oldu.

İşte o twettler

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Devlet BahçeliAlaattin çakıcıAfGenel Af
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