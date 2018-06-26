Bahçeli'den fırtına koparacak hamle

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gazetelere verdiği tam sayfa ilanla, gazeteci, anketçi ve yazarların da aralarında bulunduğu isimleri eleştirdi.

24 Haziran seçimlerinde tarafsız bir tutum sergileyen Yeni Mesaj'dan yazarların ve habercilerin yer almadığı ilanın kamuoyunda şiddetli tartışmaları da beraberinde getirmesi bekleniyor. Bahçeli, ilanda "Ne yaptınızsa başaramadınız, nitekim Milliyetçi Hareket Partisi'ni yıkamadınız" dedi.

Tek tek saydığı isimlere ünlemli ‘teşekkür’ eden Bahçeli, “Sizin gibiler olmasa hakikat, haysiyet, doğruluk, adamlık, ahlak, insanlık nasıl seçilir, ayırt edici vasfını nasıl gösterirdi” ifadesine yer verdi.

Bahçeli, mesajında “Aşağıdaki isimleri yazılmış zevat-ı muteber (!) aylar süren yoğun ve yorucu bir iftira kampanyasından yüzlerinin akıyla çıktılar(!). Allah var ya, partimizi yılmadan kötülediler. Yüksünmeden ithamlarını sıraladılar. Yorulmaksızın MHP husumetini derinleştirdiler. Kendilerine çok şey borçluyuz(!). Yaptıklarını, yazdıklarını, yıktıklarını, yorumlarını hiç unutmayacağız” ifadelerine yer verdi.

İsimlerini tek tek saydı

İlanda yer verilen gazeteciler, TV habercileri, anketçiler, akademisyenler ve kurumları şunlar:

Sözcü: Yılmaz Özdil, Rahmi Turan, Emin Çölaşan, Necati Doğru, Soner Yalçın, Uğur Dündar

Anayurt: Namık Kemal Zeybek

Aydınlık: Birgül Ayman Güler, İsmet Özçelik, Mehmet Yuva, Oktay Ekşi, Oktay Yıldırım, Rafet Ballı, Rıza Zelyut, Sabahattin Önkibar

Cumhuriyet: Ahmet İnsel, Ali Sirmen, Aslı Aydıntaşbaş, Aydın Engin, Erdem Gül, Hikmet Çetinkaya, Kadri Gürsel, Orhan Bursalı, Özgür Mumcu

Gözlem: Öcal Uluç

Habertürk: Nagehan Alçı (Erdoğan'ın uçağına davet ediliyor), Nihal Bengisu Karaca (Erdoğan'ın uçağına davet ediliyor), Oray Eğin, Sevilay Yılman

Hürriyet: Abdulkadir Selvi, Ahmet Hakan, İsmail Saymaz, Taha Akyol (eski ülkücü).

Karar: Etyen Mahçupyan, Mehmet Ocaktan

Yeniçağ: Adnan İslamoğulları, Agah Oktay Güner, Ahmet Gürsoy, Ahmet Takan, Arslan Bulut, Burhan Ayeri, Orhan Uğuroğlu, Yavuz Selim Demirağ

Korkusuz: Can Ataklı, Hüsnü Mahalli, Ümit Zileli

Milliyet: Mehmet Tezkan

Sabah: Hıncal Uluç, Hilal Kaplan (Erdoğan'ın uçağına davet ediliyor), Melih Altınok (Sabah)

Star: Nuh Albayrak (Erdoğan'ın uçağına davet ediliyor)

Vatan: Güngör Mengi

Yeni Şafak: Kemal Öztürk

Ankett şirketleri: Hakan Bayrakçı (SONAR), Bekir Ağırdır (KON-DA), Özer Sancar (METROPOL), Faruk Acar (Andy-Ar), Murat Gezici (Gezici), İbrahim Uslu (Anar), Gürkan Hacir (CNN TÜRK), Murat Sarı (KONSENSÜS), Mehmet Murat Pösteki (ORC), Mehmet Ali Kulat (MAK)

Akademisyenler: Ahmet Kasım Han (Kadir Has Üniversitesi), Doç Dr. Barış Doster (Marmara Üniversitesi), Tanju Tosun (Ege Üniversitesi)

TV habercileri: Şaban Sevinç (Halk TV), İsmail Dükel (Halk TV), İsmail Küçükkaya (FOX TV), Fatih Portakal (FOX TV).

SELİM AYANOĞLU/İSTANBUL