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Bakan Çavuşoğlu: ABD'nin Filistin'e yaklaşımı...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde bir araya geldi.

03 Şubat 2018 Cumartesi 14:53
Bakan Çavuşoğlu: ABD'nin Filistin'e yaklaşımı...

İki bakan, Türkiye ile Filistin arasında yapılan 10 milyon dolar tutarındaki hibe anlaşması çerçevesinde 3.5 milyon dolarlık birinci dilim teslimat belgesini imzaladı.

Çavuşoğlu, törenin ardından yaptığı konuşmada, Maliki ve heyetini Antalya'da ağırlamaktan gurur duyduklarını söyledi. Kudüs konusunu Birleşmiş Milletler (BM) gündemine taşıdıklarını anlatan Çavuşoğlu, şöyle konuştu: "Maalesef Kudüs'te bugün illegal şekilde yerleşimler devam ediyor. Yani Filistin halkının toprakları elinden zorla alınmakta, çalınmaktadır. Bu haksızlıkları durdurmamız gerekiyor. ABD gibi bir ülkenin de özellikle arabulucu olması, bu görevini sürdürebilmesi için önce dürüst ve adil olduğunu bir kere daha kanıtlaması gerekiyor. Attığı adımlarla maalesef bu rolünü kaybettiğini düşünüyoruz. Bir taraftan Arap Ligi bir taraftan İslam İşbirliği Teşkilatı ve diğer tarafından Avrupa Birliği ki bu süreçte başta Vatikan olmak üzere Hristiyan dünyasının sergilediği tavrı takdirle karşılıyoruz. Kudüs'ün statüsünün korunması konusunda herkes hassasiyetini gösterdi."

AA

Anahtar Kelimeler:
çavuşoğluABDFilistin
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