Bakan Ekinci'den şoke eden 'Kılıçdaroğlu' açıklaması

RECEP BAHAR/İSTANBUL

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) ile CHP arasında seçim görüşmelerini bizzat yürüten, Türk siyasetinin duayen ismi Eski Orman Bakanı Hasan Ekinci, süreci her yönüyle Yeni Mesaj’a anlattı.

Hasan Ekinci, “45 yıllık siyasi hayatımda ilk defa böyle bir nezaketsizlik gördüm. O nezaketsizliği de Kılıçdaroğlu'ndan gördüm” dedi

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerine 35 gün kaldı. Sıfır barajla yola çıkan CHP, akabinde İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile Millet İttifakı'nı oluşturdu.

Bu süreçte CHP yöneticileri Bağımsız Türkiye Partisi'ne de ittifak teklifi götürdü ve bu bağlamda Eski Orman Bakanı Hasan Ekinci BTP adına bizzat görüşmeleri yürüttü. İki parti arasında yürütülen görüşmeler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘izaha muhtaç tutumu’ nedeniyle olumsuzlukla neticelendi.

CHP’yi yoldan kim çıkardı?

Görüşmeleri BTP adına yürüten Türk siyasetinin duayen ismi Eski Orman Bakanı Hasan Ekinci, yaşanan süreci ne sözlerle ortaya koydu.

Gelişmelerin arka planına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunan Ekinci, şunları söyledi: “Bu süreçte benim de anlayamadığım olaylar oldu. Bunu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sorma gereği duyuyorum. Türkiye'de bir adaletsiz seçim sistemi var. Bu seçim sistemi 40 yıl öncesinden çok daha kötü. 1980 öncesinde daha adil ve daha düzgün bir seçim yapılıyordu. 1980 darbesi sonrasında yüzde 10 baraj getirildi. 24 Haziran seçimleri öncesinde ise ittifak sistemi getirildi. Ancak bunun da adaletsiz tarafı var. Bu ittifaka dahil olamayan partiler yine yüzde 10 barajına tabi. İttifaklara dahil olanlar temsil edilebilecek Meclis'te... Seçime giren partiler içinde ittifaka giremeyen iki parti kaldı: Vatan Partisi ve BTP... Millet İttifakı'na BTP de dahil edilecekti ve BTP de Millet İttifakı içinde düşünülüyordu. Doğru olan da buydu. Bu süreçte İyi Parti; Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile ittifak yaparız dedi; CHP ise BTP ile ittifak yapmaya karar verdi. Kılıçdaroğlu bu süreçte danışmanı olan Mehmet Bekaroğlu'nu BTP'ye gönderdi ve BTP’yi ittifaka davet etti. Bu çalışmalar başladığında Prof. Dr. Haydar Baş bana 'siz ittifak konusunda bizim adımıza görüşmeleri yapar mısınız' dedi. Ben bunu 2011'de Demokrat Parti ile BTP’nin birlikte seçime girmeleri için de yapmıştım. İki parti seçime girince gayet de başarılı oldu ancak yine baraja takıldılar.”

Haydar Baş, devlet adamıdır

Eski Orman Bakanı Hasan Ekinci, Kılıçdaroğlu ile Baş'ın statülerinin aynı olduğunu zira bizzat bakan olduğu dönemde ikisinin de üçlü kararnameyle devlet adamı kimliği kazandığını kaydetti. Ekinci, şöyle devam etti: “Prof. Dr. Baş, Süleyman Demirel Hükümeti döneminde cumhurbaşkanı, başbakan ve bakanın imzasıyla devlet adamı kimliği kazanmıştır. Dahası Haydar Baş Hoca, son dönemde CHP'nin bugüne kadar yapamadığını yapmış, Atatürk ile ilgili çok yanlış şeyleri ortaya çıkarıp, Atatürk'ün gerçek yönlerini ortaya koyan bir kitap yazdı. Bu kitabı okuyanlar Haydar Hoca'ya büyük teveccüh gösterdi, bu noktada en fazla ilgiyi de CHP'liler gösterdi. Ben 1990'lı yıllarda DYP-SHP koalisyonunun içinde oldum. Akabinde Deniz Baykal ile yapılan koalisyonda da bulundum. Dolayısıyla CHP (SHP) ile DYP beraber hükümette bulunmuştur. Haydar Baş, ben bakanken müşavirimdi. Aynen Kılıçdaroğlu gibi o dönemde devlet adamı kimliği kazanmış biri konumunda...”

‘Kılıçdaroğlu bana dönmedi’

Haydar Baş Hoca’nın ricası üzerine ittifak konusunda görüşmelerde bulunmaya başladığına işaret eden Hasan Ekinci, süreci şöyle anlattı: “İlk olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nu aradım. Sayın Kılıçdaroğlu maalesef bana dönmedi ama bir sekreter aradı ve benimle Bülent Tezcan beyin görüşmek istediğini söyledi. Ben de sekretere ‘Ben Kılıçdaroğlu'nu aramıştım, onunla görüşecektim’ dedim. Sayın Tezcan cep telefonu numaramı bulmuş ve beni aradı. Kendisiyle uzun bir konuşma yaptı. Anlattıklarıma iştirak ederek hak verdi ve ‘Haklısınız, doğrudur, tamamdır’ dedi. Ancak daha sonra Kılıçdaroğlu beni aramadığı gibi Tezcan da aramadı. Bu nevi şeyler zamanlıdır, kararınızı zamanında söyleyeceksiniz. Siz böyle bir şeyde muhatabınızı 20-25 gün oyalarsanız, bu siyasi nezakete ve siyasi ahlaka uymaz. ‘Biz bunu şundan dolayı yapamıyoruz’ demeniz lazım. Bunu demediler... Eğer bunu zamanında söyleselerdi, başka partilerle ittifak yapma imkânı da olabilirdi. Ama siz bu kadar zaman 'tamammış gibi' yapacaksınız, ama farklı adım atacaksınız.”

Tepki gösteren tek CHP’li yoktu

Ekinci, sürecin can alıcı noktalarını ise şöyle özetledi: “Benim CHP'li milletvekili dostlarım var. Onlarla konuşuyorum, ittifaka dahil oluyoruz dediğimde 'çok memnunuz, çok mükemmel olur, ama ne iyi olmuş' karşılığını alıyordum. Ben bir tane tepki gösteren ne milletvekili, ne yönetici, ne de CHP'li birini gördüm. Biz BTP olarak seçime girmeyeceğiz, CHP'yi destekleyeceğiz ve böyle altın tepside bir şey sunuluyor size. Liste bahanesiyle bu tepsinin reddedilmesi izaha muhtaçtır. Sayın Kılıçdaroğlu siyasi nezaket gereği bunu bana da, kamuoyuna, kendi kamuoyuna, kendi milletvekillerine ve yöneticilerine izah etmelidir. Ben şaşkınım doğrusu. 45 yıllık siyasetçiyim. Türkiye'de kamuoyu araştırmalarını ve temayül yoklamalarını ilk defa çıkaran benim. CHP açısından en güçlü kaynak BTP'nin oyu idi... Ben 2015 seçim sonuçlarına baktım. İttifaka dahil edilen Demokrat Parti'nin 75 bin, BTP'nin 100 bine yakın oyu var. Baraj olmasaydı BTP’nin oyları katlanırdı.”

BTP, ittifaka neden alınmadı

Eski Orman Bakanı Hasan Ekinci, “CHP bu anlayışıyla 'ben oy ve başarı istemiyorum; ben başarısızlığa abone oldum' demek mi istiyor, ben anlamadım” diyerek, CHP’nin BTP’ye yönelik davranışını anlamakta güçlük çektiğini dile getirdi. Ekinci, şunları söyledi: “Bir cevap da bulamıyorum. BTP bu ittifaka neden alınmıyor? Aracı da gönderdiler, ittifak teklifi de onlardan geldi. Sonra ne oldu da, her şey düzgün gittiği halde çıkıyorsunuz listelerde yer bulamadık, diyorsunuz. Bu izah tarzı değil ki... 600 milletvekili olan bir parlamentoda bu kadar oyu olan, bu kadar sinerjisi olan, bu kadar medya desteği olan bir genel başkanı elinizin tersiyle itiyorsunuz. Bunun izahı gerekir. Bunu Haydar Hoca'ya da, bana da açık seçik izah etmelidirler. Kim ne yaptı da, ne oldu? Ben bunu Kılıçdaroğlu'ndan beklemezdim. Geçmişte CHP ile koalisyonlar yaptık. Benim hükümetlerde olduğum dönemde Sayın Kılıçdaroğlu da Haydar Hoca gibi devlet statüsü aldı. Niçin? Haydar Baş, tez sahibidir: Milli Ekonomi diyor, çok önemli projeleri var. Bir tezi var. Bu tezini Rusya'sından Avrupa’sına kadar anlatmış ve kabul ettirmiş. En önemlisi de Atatürkçü, cumhuriyetçi, devletçi... Ordusunu, bayrağını, vatanını, milletini seven biri... Sen ne diyorsun, ben bunu bir türlü çözemiyorum. Bunu açıklamak zorundasınız. ‘Listede yer yok’ gibi amiyane bir şeyle bu geçiştirilmez. Biraz faturası ağır olur. Yılların siyasetçisiyim, görüyorum her şeyi... CHP'li milletvekillerini, yöneticilerini arıyorum, 'niye böyle oldu, şaşkınız' diyorlar. Kılıçdaroğlu, bunu izah etmek durumunda zira 45 yıllık siyasi hayatımda ilk defa böyle bir nezaketsizlik gördüm. Bunu da Kılıçdaroğlu'ndan gördüm. Rahmetli Erdal İnönü benim çok sevdiğim, sonra da dost olduğum biriydi. Sonra Deniz Baykal, dostumdu... Adalet Partisi ve DYP ile CHP arasında kurulan hükümetlerde büyük rolüm oldu ve buna da güvenerek ve Kılıçdaroğlu'na güvenerek ricasını kabul ettim Baş'ın... Kim, kimler engelledi? Nereden geldi? Bunu kamuoyunun bilmesi hakkıdır. Gizli kapaklı bir şey kalmaz. Tekrar ediyorum, ilk defa böyle bir nezaketsizlik gördüm.”