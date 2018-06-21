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Bakan Eroğlu: İşsizliğin suçlusu işsizlerdir

Afyonkarahisar'daki Organize Sanayi Bölgesi'nde bazı ziyaretlerde bulunan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, akıllara durgunluk veren bazı açıklamalarda bulundu.

21 Haziran 2018 Perşembe 15:01
Bakan Eroğlu: İşsizliğin suçlusu işsizlerdir

Türkiye’deki işsizliğin sorumlusu olarak işsizleri gösteren Bakan Eroğlu, “Türkiye’deki işsizliğin tamamı iş beğenmeyenlerden kaynaklanan işsizlik” dedi.

Eroğlu şunları kaydetti: "Bana insanlar geliyor, iş istiyor. Gazete ve matbaa işinde eleman bulunmuyor. Afyonkarahisar'da ve Türkiye'deki işsizliğin tamamı iş beğenmeyenlerden kaynaklanan işsizlik. Bunu özellikle söylüyorum. Ben hakikaten bazen 'iş istiyorum' diyenlere şaşırıyorum. Nasıl iş istiyorsun? 'Masa başında oturacağım. Bilgisayar, telefon olsun yeter.' Tamam da böyle bir iş yok artık. Üretmek gerekiyor. Dünyada böyle bir şey de yok. Ben bile masa başında oturmuyorum."

HABER MERKEZİ

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