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Başbakan Yıldırım ABD'ye sitem

Başbakan Binali Yıldırım, BBC Türkçe'ye memleketi Erzincan'da verdiği mülakatta gündeme ilişkin soruları cevapladı. ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı gizli ambargoya tepki gösteren Yıldırım, “Bu ne kepazelik ya. Bizi de zannediyorlar ki hiçbir şey bilmiyoruz" diye konuştu.

14 Şubat 2018 Çarşamba 15:16
Başbakan Yıldırım ABD'ye sitem

Başbakan Binali Yıldırım Yıldırım, "Sivillerin öldürülmesi konusunda en son konuşacak Fransa'dır. Afrika'daki sicili çok bozuktur. 1-2 değil, milyonlardan bahsediyoruz. Balkan Harbi'nde, Birinci Dünya Harbi'nde, Cezayir'de, Tunus'ta sicilleri çok bozuktur. Eğer siviller konu olacaksa, Fransa'nın önce kendi günahlarından arınması gerekir" ifadelerini kullandı.

Yıldırım, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) 2019 mali yılı bütçesi kapsamında SDG ismini kullanan PYD/PKK terör örgütünün de faydalanacağı, Suriye’de DEAŞ ile mücadele kapsamında 550 milyon dolar ayırmasına ilişkin, "Bu ne yaman çelişkidir. NATO'da beraberiz. Müttefikiz. Ülkemizde üsleri var. Bu kadar sene iş birliğimiz var. Bütün bunlar ortadayken, Amerika terör örgütleriyle el ele, kol kola... Amerikan yönetimiyle sahadaki askerlerin de ayrı telden çaldığını görüyoruz. Amerika Başkanı, 'Silah vermeyeceğiz' diyor, 'Silahları toplayacağız' diyor; aşağıdaki küçük rütbeli bir asker 'Yok' diyor, 'Silahlar verilecek, toplanmayacak' diyor, 'İş birliğimiz artarak devam edecek' diyor. Bu ne biçim bir iştir. Kimin eli kimin cebinde belli değil?" ifadelerini kullandı. 

ABD'nin Türkiye'ye gizli ambargoyu nasıl uyguladığına ilişkin yöneltilen soru üzerine Yıldırım, "Efendim işte kıçı kırık tabanca. Polislere verilen. Efendim Kongre onayına göndereceğiz. Kardeşim tanklar dolusu uçakları PYD'ye, YPG'ye gönderirken Kongre'yi mi sordunuz? Bu ne kepazelik ya. Bizi de zannediyorlar ki hiçbir şey bilmiyoruz" diye konuştu.

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 15.02.2018 01:53
Anahtar Kelimeler:
TerörYPGSilahABDBbc TürkçeBinali YıldırımBaşbakan
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