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Başbakan Yıldırım'dan enflasyon hedefi

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde DEİK Yönetim Kurulu Toplantısı ile Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde 11. Kalkınma Planı Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

21 Şubat 2018 Çarşamba 13:46
Başbakan Yıldırım'dan enflasyon hedefi

 Yıldırım, "Bankacılık sistemimiz sağlamdır. Enflasyonu yüzde 7'lerin altına çekmek zorundayız. Doğudan batıya göç durdu, tersine göç başladı" dedi.

Başbakan Yıldırım şunları söyledi: "İmalatçılarla konuştuk, konut sektörü, hizmet sektörü ile konuştuk. Sonra alt alta yazdık KGF başta olmak üzere bir seri yasal düzenleme ile 2017'de herkesi şaşırtan sonucu elde ettik. 2018, 2017'den daha iyi olacak. Türkiye kamu yatırımlarıyla büyümüyor. 1 trilyon yatırımımız var 120 milyarı bizim gerisi özel sektörün. Dünyanın en büyük havalimanını Türkiye yapıyor. Zenginlik merkezleri batıdan doğuya giderken Türkiye'den geçiyor.30 trilyon dolarlık yıllık gayri safi hasılanın olduğu bir pazara hitap ediyor. 1.6 milyar nüfusa hitap ediyor. Ülkemizin potansiyeli çok yüksek. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Bu toplantıda dile getirilen konuları bakanlarımız suratle ele alacak ev bizimle ilgili kısmı biz halledeceğiz. Size düşen kısmı da sizden bekliyoruz."

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
BaşbakanEnflasyonFaizBinali Yıldırım
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