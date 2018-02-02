Başbakan Yıldırım: 'Mevzilerini başlarına yıktık'

Başbakan Binali Yıldırım, Gölbaşı ilçesindeki ERG İnşaat Oğulbey Yerleşkesi'nde düzenlenen Ankara-Niğde Otoyolu Temel Atma Töreni'ne katıldı.

Törende konuşan Başbakan Yıldırım, "hem yurt içinde hem yurt dışında terörü yok edinceye kadar mücadeleye devam" dedi.

Zeytin Dalı Harekatı hakkında önemli açıklamalarda bulunan Yıldırım şöyle konuştu: "Afrin'de de PKK, KCK, PYD/YPG, DEAŞ bilimum terör örgütlerini yok etmek, sığınaklarını, barınaklarını başlarına yıkmak için kahraman askerlerimiz iş başında. Allah onların yardımcısı olsun. Afrin'e biz niye gittik? Bugün itibarıyla bu hareketin, operasyonun ne kadar haklı, gerekli olduğunu bütün dünya bilsin istiyorum. Şu ana kadar bu alçaklar Afrin'den Reyhanlı'ya, Hatay'a, Kilis'e tam 82 tane, 12 günde roket attılar. Bu roketler sebebiyle 5 vatandaşımız hayatını kaybetti ve 100'den fazla da yaralanan vatandaşımız var. Yıkılan binalar, camiler ayrıca buna dahil değil. Peki bu durumda ne yapacağız biz? Elimizi kolumuzu bağlayıp bu alçakların masum insanlara roket, bomba göndermesini mi bekleyeceğiz? Beklemedik, tepelerine bindik. Tünellerini, mevzilerini, her şeylerini başlarına yıktık, hepsinin de canına okuyacağız, tertemiz edeceğiz. Böylece sadece ülkemizin, vatandaşımızın can ve mal emniyetini sağlamış olmayacağız, aynı zamanda Afrin'de yaşayan yarım milyonu bulan Arap, Kürt, Türkmen kardeşlerimizi de bu beladan kurtaracağız."