Bekir Bozdağ: ABD ateşle oynuyor

ABD’nin ‘Kuzey Ordusu’ adlı 30 bin teröristten oluşacak yapılanmasına Türkiye’den sert tepki geldi.

'ABD ateşle oynuyor'

ABD'nin tehlikeli hamlesini değerlendiren Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ "ABD'nin DEAŞ terör örgütüyle mücadele için terör örgütlerine 'Suriye Sınır Güvenliği Gücü' kılıfı altında sözde terör ordusu kurdurması, ateşle oynamaktır" dedi.

Bozdağ, şunları kaydetti: "ABD'nin DEAŞ terör örgütüyle mücadele için Türkiye yerine terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG ile iş birliği ve bunlara binlerce tır silah desteği ve şimdi de bu terör örgütlerine 'Suriye Sınır Güvenliği Gücü' kılıfı altında sözde terör ordusu kurdurması, ateşle oynamaktır. DEAŞ terör örgütüyle mücadele bahanesiyle bölgede terör koridoru oluşturmak için ABD'nin, 'Suriye Sınır Güvenliği Gücü' kılıfıyla terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG'ye sözde terör ordusu kurdurması, DEAŞ terör örgütüyle/terörle mücadele değil, teröre/terör örgütlerine destektir. ABD'nin DEAŞ terör örgütüyle mücadele gerekçesiyle PKK terör örgütünün Suriye kolu PYD/YPG'ye bugüne kadar verdiği destekler ile bundan sonra atacağını ilan ettiği adımlar, dostluğa da müttefikliğe de model ortaklığa da stratejik ortaklığa da sığmaz. Ülkemiz ve bölgemizin güvenliğini tehdit bu provokatif girişim karşısında Türkiye, ülkemiz ve bölgemizin güvenliğini korumak için gerekli tedbirleri almaktan ve adımları atmaktan çekinmeyecektir."

Caydırıcı adımlar atılmalı

Bugüne kadar Türkiye'nin yıllardır mücadele ettiği PKK terör örgütüyle bağlantılı PYD/YPG gibi örgütlere her türlü silah ve eğitim desteği vermekten geri durmayan ve son açıkladığı adımla iyice azıtan ABD'ye karşı caydırıcı adımların atılması gerekiyor.

Zira bugüne kadar sadece tepki açıklamaları ve kınama ifadeleriyle ABD'nin bu yanlışlardan vazgeçirilemediği artık ortaya çıkmış durumda. Bu bağlamda 'peki ne yapılmalı' sorusu akla eliyor.

Bunun için ABD'nin son adımını tehdit olarak algılayan, Rusya, Türkiye, Suriye ve İran'ın daha sıkı işbirliğine gitmeleri gerekiyor. Başta Rusya olmak üzere Türkiye ve İran'ın Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanması konusunda politikaları ortak. Bu ülkelerin Suriye'nin kuzeyinde bağımsız bir yapılanmaya da karşı.

Bu ve benzeri gerçekler, ABD'nin entrikalarını boşa çıkarabilmek için Rusya, Türkiye, Suriye ve İran'ın işbirliğini zaruri kılıyor.

Bu 4'lü işbirliği sağlanmadan terör örgütlerini kullanan ABD'nin planlarının boşa çıkarılması imkansız görünüyor.