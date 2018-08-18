'Birileri bizi tehdit ediyor'

"Zahirde bize stratejik ortak gibi gözüküp de attığı her adımla bizi stratejik hedef haline getirmeye çalışanlara teslim olmadık, olmayacağız" diye konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "Birileri bizi ekonomiyle, yaptırımla, kurla, dövizle, faizle, enflasyonla tehdit ediyor. Biz de onlara diyoruz ki, oyununuzu gördük ve meydan okuyoruz. Biliyoruz ki iman varsa imkan da vardır. Ya olacağız ya öleceğiz diye hedeflerimize yürüyoruz. Başaramayacaksınız milletimizi bölemeyecek, devletimizi yıkamayacaksınız. Zalimler vurdukça sinenlerden, teröristlerden boyun eğenlerden olmadık, olmayacağız. Önde yiğitler aslan gibi vuruşurken, arkada el ovuşturanlara benzemedik, benzemeyeceğiz. Ülke yanarken fırsatçılık peşinde koşanlara itibar etmedik, etmeyeceğiz. Dünyayı sömürerek kendilerine refah düzeni kuranlara boyun eğmedik, eğmeyeceğiz. Zahirde bize stratejik ortak gibi gözüküp de attığı her adımla bizi stratejik hedef haline getirmeye çalışanlara teslim olmadık, olmayacağız. Kısa çöpün uzun çöpten hakkını bir gün alacağına inandık, inanmayı sürdüreceğiz."