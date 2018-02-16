YENİ MESAJ / KARABÜK

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkan Yardımcısı Selim Kotil, Yeni Mesaj gazetesi tarafından düzenlenen Atatürk Vatandır Sempozyumu’nda konuştu.

Konuşmasında Suriye kaynakları sorunlara değinen Kotil, terör örgütünce Kilis ve Reyhanlı'ya atılan roketlere dikkat çekti ve "Malatya Kürecik'te kurulan radar üssü ne işe yarıyor" diye sordu.

Kotil şunları söyledi: "Malatya Kürecik radar üssü kurulurken, 'teröristlerin sınır ötesinden attığı roketleri engelleyeceğiz' diyorlardı çünkü Kürecik radar üssü kısa menzilli füzeleri de durdurma kapasitesine sahip. Biz de, 'Kürecik Radar Üssü Kilis'in, Antep'in değil, İsrail'in güvenliği için kuruldu' diyorduk. Şimdi soruyoruz, Kilis'e, Reyhanlı'ya bomba düşüyor, Kürecik ne işe yarıyor? Millet olarak İsrail'in güvenliğini değil kendi güvenliğimizi sağlayacak Prof. Dr. Haydar Baş ile birlikte olmadığımız sürece daha çok ciğerimiz yanar."

‘ABD ve İsrail ile savaşıyoruz’

Konuşmasında "Bakın gerçekleri açıkça ortaya koyalım, biz YPG ile savaşmıyoruz. Biz ABD ve İsrail ile savaşıyoruz" diyerek çarpıcı bir çıkış yapan Selim Kotil, "Stinger füzesinin YPG'de ne işi var? Bizim helikopterimizi nereden vuracaklar? Bu helikopter nasıl düştü, kimse bunu neden sorgulamıyor?" sorularını sordu.

BTP Genel Başkan Yardımcısı Kotil, Prof. Dr. Haydar Baş'ın 28 yıl önceden bugünleri işaret ettiğini belirten Kotil, "28 yıl önce Saddam Kuveyt'e girdiğinde Genel Başkanımız Prof. Dr. Haydar Baş ile İstanbul'daydık. Masaya Irak haritasını koydu ve 'Irak'ı üçe bölecekler. Güney doğumuzu da içine alacak büyük İsrail'i kuracaklar' dedi. O zaman Öğüt dergisini çıkarıyorduk, 28 yıl önce. O zamanki Öğüt dergisinin kapağında üçe bölünmüş Irak haritası, hedef Türkiye manşeti ve önde de Prof. Dr. Haydar Baş'ın fotoğrafı vardı" ifadelerini kullandı.

‘Bize 30 yıl sonrasını görecek liderler lazım’

ABD'nin bu bölgeyi kendisine vatan yapmak istediğini de belirten Selim Kotil konuşmasında şu ifadeleri de kullandı: "Şimdi ABD 12 tane üsse on binlerce asker getirdi deniyor. Tabi getirecek. Yıllar önce Prof. Dr. Haydar Baş, “gulf stream sıcak su akıntısı soğuyor, iklim değişiyor. ABD kendine vatan aradı ve bu coğrafyayı kendine vatan seçti. Bizi bölmek istiyorlar. ABD buraya yerleşmeye geliyor” dedi. Bakın şimdi kış yaşamıyoruz, mevsimler değişti, ama bunu 30 yıl öncesinden söyleyen insanı biz dinlemedik ve pardon yanıldım diyen insanların peşinden gittik. Aziz milletim bu konularda yanılmanın bedeli çok ağırdır. Bize üzerimizde gözü olanların beyinlerinde ve gönüllerinde olanları görecek, yıllar öncesinden tedbir alacak bir lider lazım. Dün bu lider Mustafa Kemal'di bugün ise Prof. Dr. Haydar Baş'tır."