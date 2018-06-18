Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
0
ALTIN
194.384
DOLAR
4.7297
STERLİN
6.2640
EURO
5.4898

Bozdağ'dan 'öksüz' çağrısı!

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, katıldığı bir TV programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. FETÖ darbe girişiminin kilit ismi firari Adil Öksüz’ün Almanya'da bir evde saklandığına ilişkin haberinin hatırlatılması üzerine Bozdağ, Adil Öksüz'ün yurt dışında olduğuna dair çok ciddi duyumlar bulunduğunu söyledi.

18 Haziran 2018 Pazartesi 15:19
Bozdağ'dan 'öksüz' çağrısı!

Anadolu Ajansının, FETÖ darbe girişiminin kilit ismi firari Adil Öksüz’ün Almanya'da bir evde saklandığına ilişkin haberinin hatırlatılması üzerine Bozdağ, Adil Öksüz'ün yurt dışında olduğuna dair çok ciddi duyumlar bulunduğunu söyledi.

Öksüz'ün, Almanya'da olduğuna ve kaldığı eve dair haberlerin medyada yer aldığını, Almanya'da da bu konuda bazı basın yayın organlarında açıklamalar çıktığını anımsatan Bozdağ, şunları söyledi: "Adil Öksüz şu anda Türkiye tarafından aranan bir suçlu. Bulunduğu zaman Türkiye'ye getirilecek, yargılanacaktır. Burada bizim Alman hükümetinden bir beklentimiz var; Türkiye'de yayınlanan bu haberler, Almanya'da da yayınlandığı için, Adil Öksüz'ün Almanya'da olup olmadığına, Almanya'da ise nerede olduğuna dair Alman hükümetinin araştırma ve açıklama yapması lazım. Biz Almanya'dan 15 Temmuz darbe teşebbüsünün en önemli sanıklarından birisi olan Adil Öksüz konusunda, Türkiye'de çıkan haberleri ve bizim bu çağrılarımızı dikkate alarak Almanya'da bu konuyu detaylı şekilde araştırmasını ve buna göre bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Bizim böyle bir hakkımız var. Zira yayınlanan bu haberler, gelen istihbari birtakım değerlendirmeler, bunlar Adil Öksüz'ün Almanya'da olduğuna dair birtakım şüpheler ortaya koyuyor ve Anadolu Ajansının son haberi, çok net bazı veriler de ortaya koydu."

Bozdağ, bu konuda Türkiye ile Alman hükümetinin bir dayanışma içinde olması gerektiğini, 15 Temmuz'daki cinayetlerin, işlenen suçların en önemli faillerinden birinin bulunduğunda, Almanya tarafından Türkiye'ye iade edilmesinin beklendiğini kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Bekir BozdağFetöDarbeAdil öksüzAlmanya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnce'den Kürtçe eğitim sözü
İnce'den Kürtçe eğitim sözü
Erdoğan ve Macron'dan yakın temas!
Erdoğan ve Macron'dan yakın temas!
'Türkiye'nin AB hedefi devam ediyor'
'Türkiye'nin AB hedefi devam ediyor'
Af krizi! Erdoğan'dan 'af' açıklaması
Af krizi! Erdoğan'dan 'af' açıklaması
Çavuşoğlu, Pompeo ile görüştü
Çavuşoğlu, Pompeo ile görüştü
Bahçeli'den 'af' dayatması
Bahçeli'den 'af' dayatması
Kayyum'un bedeli 650 milyon lira!
Kayyum'un bedeli 650 milyon lira!
İmam hatip mezunları da işsiz
İmam hatip mezunları da işsiz
Başbakan'dan TİKA savunması
Başbakan'dan TİKA savunması
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim