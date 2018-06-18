Bozdağ'dan 'öksüz' çağrısı!

Anadolu Ajansının, FETÖ darbe girişiminin kilit ismi firari Adil Öksüz’ün Almanya'da bir evde saklandığına ilişkin haberinin hatırlatılması üzerine Bozdağ, Adil Öksüz'ün yurt dışında olduğuna dair çok ciddi duyumlar bulunduğunu söyledi.

Öksüz'ün, Almanya'da olduğuna ve kaldığı eve dair haberlerin medyada yer aldığını, Almanya'da da bu konuda bazı basın yayın organlarında açıklamalar çıktığını anımsatan Bozdağ, şunları söyledi: "Adil Öksüz şu anda Türkiye tarafından aranan bir suçlu. Bulunduğu zaman Türkiye'ye getirilecek, yargılanacaktır. Burada bizim Alman hükümetinden bir beklentimiz var; Türkiye'de yayınlanan bu haberler, Almanya'da da yayınlandığı için, Adil Öksüz'ün Almanya'da olup olmadığına, Almanya'da ise nerede olduğuna dair Alman hükümetinin araştırma ve açıklama yapması lazım. Biz Almanya'dan 15 Temmuz darbe teşebbüsünün en önemli sanıklarından birisi olan Adil Öksüz konusunda, Türkiye'de çıkan haberleri ve bizim bu çağrılarımızı dikkate alarak Almanya'da bu konuyu detaylı şekilde araştırmasını ve buna göre bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Bizim böyle bir hakkımız var. Zira yayınlanan bu haberler, gelen istihbari birtakım değerlendirmeler, bunlar Adil Öksüz'ün Almanya'da olduğuna dair birtakım şüpheler ortaya koyuyor ve Anadolu Ajansının son haberi, çok net bazı veriler de ortaya koydu."

Bozdağ, bu konuda Türkiye ile Alman hükümetinin bir dayanışma içinde olması gerektiğini, 15 Temmuz'daki cinayetlerin, işlenen suçların en önemli faillerinden birinin bulunduğunda, Almanya tarafından Türkiye'ye iade edilmesinin beklendiğini kaydetti.

AA