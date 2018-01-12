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Bozdağ'dan şaşırtan tepki! 'AYM sınırı aştı'

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Twitter'dan yaptığı açıklamada Mehmet Altan ve Şahin Alpay'a tahliye kararı veren AYM'yi, 'sınırını aşmak'la suçladı.

12 Ocak 2018 Cuma 09:20
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Bozdağ'dan şaşırtan tepki! 'AYM sınırı aştı'

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından AYM’nin Mehmet Altan ve Şahin Alpaş kararına tepki gösterdi.

Bakan Bozdağ, AYM’nin yasal sınırlarını aşıp vaka ve delil durumunu değerlendirmekle itham etti. Kararı, “Can Dündar kararının kötü bir tekrarı” olarak tanımladı.

 Bozdağ, “Anayasa ve yasada belirtilen konularla sınırlı bireysel başvuruları incelemek ve karara bağlamak, Anayasa Mahkemesi’nin yetkisi ve görevi dahilindedir” ifadelerini kullandı.

Bozdağ, bireysel başvuruları değerlendirme konusunda AYM’nin sınırı aştığını iddia etti:  “Bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesini güçlendirdiği gibi kişisel hak ve özgürlükler bakımından da önemli bir yargısal güvencedir. Bireysel başvuruları karara bağlarken Anayasa Mahkemesi, anayasa ve yasaların kurallarıyla bağlıdır; anayasa ve yasaların belirlediği sınırları aşamaz; ilk derece veya istinaf ya da temyiz mahkemesi gibi hareket edemez; hiç bir kurala bağlı değilmiş gibi karar veremez” dedi.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
AYMAnayasa MahkemseiBekir Bozdağ
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