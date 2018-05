'Bu seçim bir tiyatro!'

YENİ MESAJ/ANKARA

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) 24 Haziran erken seçimlerine katılmama kararı aldı. Kararın gerekçesini BTP'nin Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Avukat Lütfullah Önder, Meltem TV’de yayınlanan Haftanın Sohbeti programında anlattı.

Önder konuşmasına, "BTP'ye 1250'nin üzerinde aday adaylığı başvurusu oldu. Seçime girme yeterliliği olan 10 siyasi partiden biriyiz. 2001 yılında kuruldu ve 2002 yılından itibaren bütün seçimlere girdik. BTP sadece seçim dönemlerinde değil, her zaman sahada olan bir parti. Kurulduğu günden bu yana yerel ve milletvekilliği tüm seçimlere giren bir parti, bugün 'ben bu seçimlere girmiyorum' diyor. Bunu söylerken de, 1250 aday adayı arasından 600 tanesini seçti YSK'nın istediği evraklarla birlikte aday listelerini hazırladı. Bu listeler klasörlerle birlikte YSK'ya götürdü ve 'biz bu seçime girmiyoruz' dedi" ifadelerini kullanarak başladı.

‘Seçim aynı zamanda halk oylaması gibi…’

"Türk siyasi tarihinde ilk defa bir parti böyle bir duruş ortaya koyuyor" diyen Avukat Lütfullah Önder şöyle devam etti: "Neden? Milletin bunu çok iyi sorgulaması lazım. BTP'nin bu tavrının nedeni nedir diye sorgulaması lazım. Bir basın açıklaması yaptık. Bu seçimde aynı zamanda parlamenter sisteme tamam mı devam mı bu oylanacak. Bu aynı zamanda bir halk oylaması niteliğinde… Biz anayasa değişikliğini yaptık ama bunun uygulanır hale gelmesi bu seçimden sonra olacak. Toplum ikiye bölünmüş durumda. Bir bölüm başkanlık sistemine geçilsin derken bir bölümü de, 'hayır Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu sistem parlamenter sistemdir, üniter yapıdır buna devam edilsin' diyor. AKP-MHP-BBP'nin ittifakına karşılık yaklaşık yüzde 60'lık bir blok başkanlık sistemine hayır diyordu. Bu karşı bloğu da ana muhalefet olarak CHP'nin organize etmesi bekleniyor. CHP tam da bu şekilde parlamenter sisteme devam etmek için, 'bu sistemden yana olan partileri, bütün kesimleri kucaklayacağız, herkesi içine alacak bir ittifak oluşturacağız ve kimse dışarıda kalmayacak. Şu anda seçime girme hakkı olmayan partilerin genel başkanlarını bile listemize alarak bir birliktelik oluşturacağız' dedi. Fikirler, ideolojiler farklı olabilir ama buradaki ortak nokta parlamenter sisteme dönüştü."

‘İlk teklif CHP'den geldi’

Ana çerçevesi parlamenter sisteme geri dönüş olan geniş tabanlı ittifak projesi kapsamında CHP'nin BTP'ye de teklif getirdiğini ifade eden BTP Genel Başkan Yardımcısı Lütfullah Önder şunları söyledi: "Bu çerçeve de BTP'ye de CHP teklif getiriyor. Sayın Mehmet Bekaroğlu genel merkezimize geldi. Genel Başkan Yardımcımız Dr. Abdullah Terzi ve benimle görüştü. Bekaroğlu bize, 'biz geniş kapsamlı bir ittifak kurmak istiyoruz. BTP'nin de bu ittifakın içinde yer almasını istiyoruz' dedi. Biz de tamam. Biz de parlamenter sistemden yanayız. Mustafa Kemal'in kurduğu kurum ve kuruluşların yaşatılmasından yanayız' dedik. Bekaroğlu da 'bizden haber bekleyin' dedi. O zaman Cumhurbaşkanı adayı da belli değildi ama belli olan şey parlamenter sisteme dönüştü ve bu bizim için yeterliydi. Hatta Genel Başkanlar buluşacaktı ama bu olmadı. Sonra bir baktık ki 4 parti ittifakta anlaştı haberi çıktı. Sayın Bekaroğlu'nu aradım, 'hani bizi arayacaktınız, nasıl oluyor' diye sordum. Bana, 'sorun bizden kaynaklanmıyor, diğer partiler sizi istemiyor ama BBP ile Cumhur İttifakı arasındaki formüle benzer bir formül ile size listelerimizde yer vereceğiz ve ittifakı bu şekilde yine gerçekleştirmiş olacağız' dedi. Bu aşamadan sonra eski bakanlarımızdan Sayın Hasan Ekinci devreye girdi. Hasan Ekinci Bey, BTP adına ittifak görüşmesi yapmak üzere yetkilendirildi. Kemal Kılıçdaroğlu kendisine dönüş yapmadı, bunun yerine CHP Sözcüsü Bülent Tezcan dönüş yaptı. Biz kendisine ‘BTP ittifakın içinde logosu ile olması lazım, ama biz bunda da ısrar etmeyeceğiz çünkü Türkiye'nin birlikteliğe ihtiyacı var’ dedik. Bu 17 yıllık bir siyasi parti için büyük bir fedakârlıktı. Aslında BTP'nin kendi logosu ile ittifakta olması ittifak açısından da avantajlıydı, çünkü BTP'ye verilen oylar ittifaka verilmiş sayılacaktı ve milletvekili dağılımını etkileyecekti. Biz burada da bu insanlar samimi değil diyerek vazgeçebilirdik. Bizim Türkiye'nin ihtiyacı olan bu ittifak için ne kadar uğraştığımızı kamuoyunun bilmesi lazım."

‘Ayak oyunlarına rağmen mücadele ettik’

Konuşmasında "BTP'nin rejim değişikliğinin önüne geçmek için her aşamada türlü türlü ayak oyunlarıyla karşılaşmasına rağmen bunları görmezden gelerek nasıl mücadele ettiğini anlatmak açısından bu detayları anlatıyorum" diyen BTP Genel Başkan Yardımcısı Önder, "Sayın Hasan Ekinci ile Sayın Bülent Tezcan'ın görüşmesinde, BTP'ye CHP listelerinden yer verme' formülü üzerinde anlaşıldı. Tezcan, 'genel başkanımızla da görüşeyim birkaç güne size dönüş yapacağız' dedi. Bu sözün üzerinden 20 gün geçti ama bir dönüş olmadı. Biz bu birlikteliğin olmaması için birilerinin uğraştığını gördük, ama Türkiye'yi federatif yapıya götürecek rejim değişikliğinin önüne geçilebilmesi için bu ittifakı gerçekleşmesi için tüm gayreti gösterdik. Bu süreçte birçok CHPli yöneticiyle görüştük. Biz de, 'madem Kılıçdaroğlu ve onun görevlendirdiği Bülent Tezcan bize dönüş yapmıyor, biz yine geri adım atmayalım CHP içinde millet adına, vatan adına adım atacak insanlar muhakkak vardır, tek tek o insanlara ulaşalım ve bu işi aşalım' dedik ve 25-30 isimle görüştük ve aslında derdimizin ne olduğunu anlattık. İşlerini kolaylaştırmak için de, 'sadece genel başkanımız Prof. Dr. Haydar Baş'ı seçilecek, yakışır bir yere koyun’ dedik. Biz başkalarının dediği gibi 5 tane, 10 tane istiyoruz, grup kuracağız' demedik. Listeler açıklandı BBP'nin AKP içinde 18 adayı var. BBP'nin oyu BTP'den daha fazla değil. Biz milletvekili pazarlığında uzlaşamadık değil. Biz pazarlık yapmasını bilmiyor muyuz? Bunu şunun için yaptık; bu ittifak sürecinde bize karşı 'siz de şunu yapmadınız' demesinler diye. Her türlü nezaketsizliğe, yanlışlara, kapıların yüzümüze kapanmasına rağmen biz Türkiye için, ülkenin geleceği için, kritik bir eşikten geçtiğimizi gördüğümüz için, ‘sonuna kadar her türlü fedakârlığı yapan taraf olmamız lazım' diyerek bu kolaylığı sağladık" dedi.

‘7 milletvekili kazandıracaktık’

"Biz toplumdaki etkinliğimizin farkındayız. Seçmene ulaşmada farklı medya imkanlarına sahip olduğumuzun da bilincindeyiz" diyen BTP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Lütfullah Önder, "Prof. Dr. Haydar Baş'ın Ehl-i Beyt fikirlerinin ve Hoş Geldin Atatürk kitabının toplumda nasıl karşılık bulduğunu, oluşturacağı sinerjinin hangi sayıda milletvekiline dönüşeceğinin de farkındayız. Biz bir simülasyon yaptırdık. En son seçimde aldığımız yüz bin oyla bu ittifakın içinde yer aldığımızda CHP 3 ile 7 arasında milletvekili çıkarıyordu. Oluşturacağı sinerjiyi söylemiyorum bile. Biz bu 100 bin oyu da her türlü karartmaya ve sandıklarda çalınan oylarımıza rağmen aldık. Biz 1 tane istiyoruz ama onlara 7 tane milletvekilliği kazandırıyoruz. Şimdi Türkiye'de bu ittifakları dindarlar bir tarafa, dinsizler bir tarafa diye tanımlıyorlar. Bu kötü imajın kırılmasının oluşturacağı etki vs. Bütün bunlarla bu çok daha fazla milletvekili demek. CHP bütün bunları reddetti" dedi.

‘BTP Türkiye için fedakârlık yaptı’

BTP olarak Türkiye'nin bekası için gereken tüm fedakârlıkları yaptıklarını ifade eden Önder, CHP'nin tavrından çıkan sonucu da şu şekilde anlattı: "Bugün AKP'nin başını çektiği Cumhur ittifakı yüzde 40 seviyelerinde. Kaybetmenin eşiğindeler. CHP ise oluşan Millet İttifakını genişletmek yerine dağıtmayı, hatta parti içinde bile ağırlığı olan insanları özellikle ulusalcı olanları, Abdullah Gül'ün aday olmasını istemeyenleri, milli, Atatürkçü çizgide olanları tırpanladı. Adeta dışarıdan hiç oy almayalım, hatta CHP'nin oylarını bile almayalım dercesine hareket etti. Bu rejim değişsin demek. Bu Cumhur İttifakı kazansın demek. İktidar ne yapıyorsa muhalefetin aynı amaca hizmet etmesi demek."

‘Bu tiyatronun parçası olmayacağız’

Avukat Lütfullah Önder kritik sürece ilişkin değerlendirmesini şu dikkat çekici sözlerle tamamladı: "Böyle bir ortamda seçim tiyatro. İki tane ittifak çatısı oluşturuyorsun. İttifakın bir tanesinin yapmak istediği şeyi karşıda görünenler de manipüle ederek, dağıtarak ve daraltarak karşı tarafın elini güçlendiriyorsa, o tarafın kazanması için zemin oluşturuyorsa aynı amaca hizmet ediyor demektir. Zaten biraz daha derinleştirdiğinde aralarında bazı kirli ilişkiler ortaya çıkıyor. Burada CHP kazanmıyor, Türkiye kazanmıyor. Peki, kim kazanıyor ki böyle bir sonuç ortaya çıkıyor? Seçime giren partilerden ikisi baş çekiyor onun dışındakiler de figüran durumunda. Bir senaryo hazırlanmış bu senaryoya birilerine iyi polis denmiş birilerine kötü polis denmiş. Birilerine sen şunu, sen bunu savunacaksın denmiş. Bir senaryoda herkes rolünü oynuyor. Biz BTP olarak böyle bir tiyatroda yer almayacağız dedik. Rejimin değiştirilmesi anlamına gelen böyle bir yanlışta, bu işin suç ortağı olmayacağız dedik. 16 yıldır bütün seçimlere katılan bir siyasi parti olarak BTP, aday listelerini YSK'nın önüne götürdükten sonra onları teslim etmiyor ve seçime katılmama yazısını YSK'ya veriyor. Bunu milletimizin iyi değerlendirmesi lazım."