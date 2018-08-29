‘Bu zaferin eşi benzeri yok’

30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle yazılı bir mesaj yayınlayan Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş, Kurtuluş Mücadelesi ve 30 Ağustos Zafer bayramı günlerinin, Türk milletinin büyüklüğünün göstergesi olduğuna dikkat çekti.

“Tarih boyunca Türk milletine karşı oynanan oyunlar kadar büyük bir oyun, hiçbir millete oynanmamıştır. Hiçbir millet de, bu büyük oyunlara karşı Türk milleti gibi direnememiştir. Bu da milletimizin büyüklüğünü göstermektedir” ifadelerini kullanan BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Baş mesajında şunları söyledi: “30 Ağustos, boynuna Sevr patentli ekonomik, politik ve askeri kementler atılarak sömürgeleştirilmek ve böylece bağımsızlığı elinden alınmak istenen Türk milletinin varoluş mücadelesi zaferi ve bayramıdır. Dün Türk milletinin boynuna bu kementleri geçiremeyenler, maalesef bugün de vatanımıza ve milletimize yönelik benzer manevralar içine girmişlerdir. Bugün Türkiye’yi hedef alan emelleri, geçmişte imza attığı zaferler gibi yine milletimizin azmi ve kararı boşa çıkaracaktır; bu bağlamda sivil–asker ve devlet-millet bütünlüğü, bu güçlü milli iradenin hem kendisi, hem de teminatıdır.

Atatürk vatandır

Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz zaferleriyle bezenmiş 1921 ve 1922 Ağustos ayları, Türk Milletinin iradesi, Ehl-i Beyt imanı, kültürü ve siyasetinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk adı etrafında ortaya çıktığı günlerdir. Bu bağlamda Atatürk Türk milletinin siyasetidir, iradesidir, kültürüdür ve de medeniyetidir. 26 Ağustos’ta Başkumandan Mustafa Kemal riyasetinde işte bu milli irade, bu iman ve bu kültür şahlandı; 9 Eylül`de Haçlı Avrupa’nın ordularını denize döktü. Yaklaşık bir asır önce yaşanan söz konusu olaylara baktığımızda görülür ki, iki ordu değil, iki medeniyet çarpışmıştır. Bugün bu mücadele sona ermiş değildir. Tarih şahittir ki, bu zorlu mücadelelerden yüce milletimiz her zaman kendi azmi, kararı ile zaferlere ulaşmıştır. Bugün de millet olarak bu kararlılığa ve inanca dün olduğundan daha çok muhtacız. Şuna inancımız tamdır ki, yüce milletimizin bu azim ve kararlılığı, uluslararası kongrelerde bilim adamları tarafından baş tacı edilen Sosyal Devlet–Milli Devlet projesi ve Milli Ekonomi Modeli ile bütünleştiği nispette, aşılamayacak engel, ulaşılamayacak zafer yoktur."

YENİ MESAJ/TRABZON