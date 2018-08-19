Çavuşoğlu: ABD'nin niyeti başka

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic ile Sırbistan'ın Antalya Fahri Konsolosluğunun resmi açılışını yaptıktan sonra düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye ile ABD arasında mutabık kalınan "Münbiç yol haritasına" ilişkin, "Şu ana kadar birkaç günlük takvimde gecikmeler olsa da süreç aksamadan ilerliyor. Şimdi ortak devriye dönemine geçiliyor" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Münbiç yol haritasının öncelikle Münbiç'ten PKK/YPG'nin çekilmesini, daha sonra da buranın istikrara kavuşturulmasını öngördüğünü hatırlattı.

Bu konularda Türkiye ve ABD'nin birlikte çalışıp karar vereceğinin altını çizen Çavuşoğlu, "Bugüne kadar ayrı ayrı devriyeler gezildi. Bu süreçte de eğitim çalışmaları yapıldı. Ne için? Birlikte devriye gezilmesi ve daha sonra YPG'nin çekilmesi ve Münbiç'in güvenliği konusunda ortak tedbirlerin alınması, bunlar yapılırken de yerel halkın hem Münbiç'in güvenliğini tesis edecek kişileri, hem de bu bölgeyi yönetecek kişileri belirlemesi konusunda da birlikte çalışılması" diye konuştu.

ABD tehdit dilini kullanıyor

Türkiye'nin, ABD ile sorunların çözülmesi konusunda diplomasi yolunu tercih ettiğini ancak ABD'nin daha çok tehdit dilini seçtiğini vurgulayan Çavuşoğlu, Türkiye'nin, 'dayatma anlayışının' karşısında olduğunun altını çizdi.

Çavuşoğlu, Tüm sorunların tehdit diliyle değil, Türkiye'nin ve ABD'nin taraf olduğu uluslararası hukuk ve sözleşmelerin yanı sıra iç hukuk ve kanunlar ışığında çözülebileceğine işaret ederek, "Ben kendilerine de söyledim; 'Siz bu sorunları çözmek istemiyorsunuz, kendi iç siyasi kaygılarınıza alet ediyorsunuz ve kendi seçimlerinizde bunu malzeme yapmak istiyorsunuz. Bunu seçime kadar uzatmak istiyorsunuz. Çünkü bu kadar yapıcı yaklaşım karşısında sergilenen tutumu izah etmek mümkün değil. Öyle görülüyor ki ABD bu sorunları çözmek istemiyor. Seçimlerde bu konuları malzeme yapmak istiyor" dedi.

Sırbistan ile ilişkiler gelişiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan ile ilişkiler konusunda, "İki ülke arasındaki ilişkilerin kısa süre içinde geldiği seviye gerçekten muhteşem. İkili ilişkilerimiz mükemmel" diye konuştu.

Çavuşoğlu, iki ülke liderinin dostluğu ve hükümetlerinin çabalarıyla ekonomik ilişkilerin de her geçen gün daha da ilerlediğine dikkati çekerek, ikili ticaret hacminin 1 milyar dolara yaklaştığını, hedefin ise ilk etapta 3 milyar dolar olduğunu söyledi.

Türk iş insanlarının Sırbistan'daki yatırımlarının giderek arttığını vurgulayan Çavuşoğlu, Sırbistan'a giden turist sayısına bakıldığında komşu ülkeler Bosna Hersek ve Karadağ'ın ardından Türklerin ilk sırada geldiği bilgisini paylaştı.

AA