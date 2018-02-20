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Çavuşoğlu: Afrin'den çelişkili bilgiler geliyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Esad ordusunun Afrin'e girmediğine işaret ederek, "Girip girmeyeceği de belli değil. Çelişkili açıklamalar var. Biz YPG ve onu destekleyen kim varsa onlara karşı müdahale ederiz, etmek durumundayız" dedi

20 Şubat 2018 Salı 18:56
Çavuşoğlu: Afrin'den çelişkili bilgiler geliyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı bir TV programında, Esad yönetimi ve destekçisi güçlerin Afrin'e gireceği haberlerine ilişkin, "Şu anda Afrin'e rejim güçleri henüz girmedi. Girip girmeyeceği de belli değil. Çelişkili açıklamalar var. Pazartesi günü değişik kaynaklardan, hatta çok ciddi basın organlarından da buna benzer haberler geldi fakat daha sonra rejim bunu yalanladı" dedi.

Çavuşoğlu, bölgeye daha fazla YPG'li teröristin özellikle doğudan geldiğini, bunu ABD'lilerin de inkâr etmediğini belirterek, "Girer mi, girebilir mi o başka bir konu. Şu anda rejim ikilemler içinde; YPG mi daha iyi ehvenişer, Türkiye'nin orada olması mı daha iyi. YPG Suriye'yi bölmek istiyor bunun farkında. YPG'nin bir terörist örgüt olduğunu da söylüyor" diye konuştu.

Çavuşoğlu, YPG/PKK'nın da DEAŞ gibi bir terör örgütü olduğunu vurgulayarak, "Eğer Suriye ordusu bu terör örgütüyle mücadele edip bunları temizlerse o zaman başka... Bunlara destek için, onları korumak için oraya gelirse işte o zaman Türk ordusunu kimse durduramaz. O zaman biz YPG ve onu destekleyen kim varsa onlara karşı müdahale ederiz, etmek durumundayız çünkü artık bu bizim için hayati bir tehdittir. YPG'ye karşı kim mücadele ederse tamam ama YPG'yi kim korumaya kalkarsa bizim için eşittir YPG. YPG ise rejime davette bulunuyor. Herhalde rejim de onlara, anladığımız kadarıyla, 'Sen burayı terk et, ben öyle geleyim.' diyor. Henüz daha böyle bir anlaşma sağlayamadılar ama açık açık YPG rejime 'gel' diyor."

Erdoğan-Tillerson görüşmesi

Tillerson ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşmenin içeriğine ilişkin de bilgi veren Çavuşoğlu, Türkiye'nin duyduğu hayal kırıklıklarının iletildiğini, Tillerson'un da bunun farkında olduğunu söylediğini aktardı.

Görüşmede atılacak somut adımların konuşulduğunu ve ayrıca Erdoğan'ın YPG'ye verilen desteklerin yer aldığı 10 dakikalık bir video gösterdiğini ifade eden Çavuşoğlu, tercümeyi de kendisinin yaptığını kaydetti.

Çavuşoğlu, bir dışişleri bakanıyla görüşmenin yaklaşık 3 saat 15 dakika sürmesine yönelik eleştirilere de değinerek, "İlişkilerin çok kritik bir aşamaya geldiği noktada görüşmenin bu kadar uzun sürmesi gayet doğaldır" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, "ABD ile Türkiye arasında kriz aşıldı mı?" sorusu üzerine ise krizin aşılması için bir şans verdiklerini bildirdi.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Mevlüt ÇavuşoğluAfrinTürkiyeSuriyeEsadYPGErdoğanTillerson
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