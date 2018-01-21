Çavuşoğlu Bağdat'ta

Türkiye'nin, Irak'ın toprak bütünlüğü, siyasi birliği ve egemenliğine en güçlü şekilde destek vermeye devam edeceğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Erbil tavsiyelerimizi dinlemedi, bir referanduma gitti. Eminim bu referandumun nasıl bir yanlış adım olduğunu kendileri de idrak etti. Burada herkesin Irak Anayasasına Irak kanunlarına ve anayasa mahkemesinin verdiği kararlara saygı duyması gerek. Aranacak bir hak varsa, onun yeri Bağdat'tır, başka yer değildir" dedi.

Irak Dışişleri Bakanı İbrahim el-Caferi de, Türkiye ile ilişkileri tüm alanlarda geliştirmek istediklerini belirtti. "Irak'taki ham petrolün boru hatları aracılığıyla bir an önce Türkiye'ye ihraç edilmesini istiyoruz" diyen Caferi, ekonomik alandaki ilişkilerin geliştirilmesi için Türk şirketlerini Irak'ta daha fazla yatırım yapmaya davet etti.

Caferi, Irak ve Türkiye arasındaki su meselesine de değinerek Çavuşoğlu'ndan Ilısu Barajı konusunun ertelenmesini talep ettiklerini aktardı.

Bakan Caferi, "Irak'a verilen suyun saniyede 50 metreküpten 90 metreküpe yükseltilmesini de görüştük" değerlendirmesinde bulundu.

Irak Dışişleri Bakanı, Başika konusunu da Türkiye ile birlikte çözmeye kararlı olduklarını söyledi.

AA