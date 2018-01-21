Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
115147
ALTIN
164.243
DOLAR
3.8058
STERLİN
5.3283
EURO
4.6547

Çavuşoğlu Bağdat'ta

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bağdat'ta Irak Dışişleri Bakanı İbrahim el-Caferi ile düzenlediği basın toplantısında, iki ülkeyi ve bölgeyi ilgilendiren konular hakkında samimi bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

21 Ocak 2018 Pazar 11:15
26 Okunma
Çavuşoğlu Bağdat'ta

Türkiye'nin, Irak'ın toprak bütünlüğü, siyasi birliği ve egemenliğine en güçlü şekilde destek vermeye devam edeceğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Erbil tavsiyelerimizi dinlemedi, bir referanduma gitti. Eminim bu referandumun nasıl bir yanlış adım olduğunu kendileri de idrak etti. Burada herkesin Irak Anayasasına Irak kanunlarına ve anayasa mahkemesinin verdiği kararlara saygı duyması gerek. Aranacak bir hak varsa, onun yeri Bağdat'tır, başka yer değildir" dedi.

Irak Dışişleri Bakanı İbrahim el-Caferi de, Türkiye ile ilişkileri tüm alanlarda geliştirmek istediklerini belirtti. "Irak'taki ham petrolün boru hatları aracılığıyla bir an önce Türkiye'ye ihraç edilmesini istiyoruz" diyen Caferi, ekonomik alandaki ilişkilerin geliştirilmesi için Türk şirketlerini Irak'ta daha fazla yatırım yapmaya davet etti.

Caferi, Irak ve Türkiye arasındaki su meselesine de değinerek Çavuşoğlu'ndan Ilısu Barajı konusunun ertelenmesini talep ettiklerini aktardı.

Bakan Caferi, "Irak'a verilen suyun saniyede 50 metreküpten 90 metreküpe yükseltilmesini de görüştük" değerlendirmesinde bulundu.

Irak Dışişleri Bakanı, Başika konusunu da Türkiye ile birlikte çözmeye kararlı olduklarını söyledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
AfrinBağdatIrakMevlüt ÇavuşoğluBaşika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan'dan HDP'ye sert uyarı
Erdoğan'dan HDP'ye sert uyarı
Ne alıyor ne de vazgeçiyorlar
Ne alıyor ne de vazgeçiyorlar
YSK seçime katılabilecek 9 partiyi açıkladı
YSK seçime katılabilecek 9 partiyi açıkladı
Türkiye'den AB'ye ‘tam üyelik’ hatırlatması
Türkiye'den AB'ye ‘tam üyelik’ hatırlatması
Kocasakal resmen aday
Kocasakal resmen aday
Dışişleri'ne yeni sözcü
Dışişleri'ne yeni sözcü
Erdoğan'dan 82 ay sonra gelen Esad mesajı
Erdoğan'dan 82 ay sonra gelen Esad mesajı
Erdoğan, 'Terör ordusunu doğmadan boğarız'
Erdoğan, 'Terör ordusunu doğmadan boğarız'
CHP'den çarpıcı Suriye açıklaması!
CHP'den çarpıcı Suriye açıklaması!

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim