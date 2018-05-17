Çavuşoğlu: Gazze için Papa'yı da aradık

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gazze'de yaşanan İsrail katliamı konusunda Türkiye olarak bir duruş sergilediklerini, adım attıklarını ancak bunun tek başına Türkiye'nin meselesi olmadığını ve sadece Türkiye'nin çabalarının yeterli olmayacağını vurguladı.

Birleşmiş Milletlerin (BM) rolünün önemine dikkat çeken Çavuşoğlu, yaşananlar konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sadece İslam dünyasından liderleri değil, aynı zamanda Papa, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve diğer liderleri de aradığını belirterek, hem Başbakan Binali Yıldırım hem de kendisinin muhataplarını aradığını söyledi.

Çavuşoğlu, amaçlarının tüm dünyayı bu konu etrafında birleştirmek olduğunu kaydetti. 18 Mayıs'ta (bugün) İslam İşbirliği Teşkilatını (İİT) toplayacaklarını ve ayrıca büyük bir miting yapacaklarını dile getiren Çavuşoğlu, bazı liderlerin de istemeleri halinde söz konusu mitinge katılacağı bilgisini verdi.

Çavuşoğlu, 18 Mayıs'ta Cenevre'de "İnsan Hakları Konseyi"nin toplanacağını da aktararak, bu toplantılarda, ABD ve İsrail'e güçlü mesaj vermek bakımından güçlü kararların çıkmasının önemine işaret etti.

"Ama sadece bunlarla yetinirsek olmaz. Sonraki adım BM Güvenlik Konseyine bu konuyu gündeme getirmek" diyen Çavuşoğlu, bu çerçevede üyeleri tek tek aradıklarının altını çizdi. Çavuşoğlu, şöyle konuştu: "Güney Afrika Dışişleri Bakanı ile görüştüm ve kendisiyle hem Afrika Birliği hem de BM'de iş birliği yapacağız ki Filistin konusunda sesini en çok çıkartan bir ülke olarak Filistin acısını en iyi anlayanlardan. Fakat buralardan karar çıkması önemli değil artık, hesap verebilirlik önemli. Bunun Uluslararası Ceza Mahkemesine götürülmesi gerekiyor ve bunu tabii Filistin götürebiliyor, üçüncü bir ülke götüremiyor. Yarın Cenevre'de İnsan Hakları Konseyi toplanacak ve burada bağımsız bir soruşturma yapılması için karar çıkacak. İnsanlığa karşı işlenen bu suçun bağımsız bir komisyon tarafından incelenmesi gerekiyor ve bu rapor doğrultusunda da İsrail'in artık hukuk önünde de cevap vermesi gerekiyor."

AA