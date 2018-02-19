Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
115882
ALTIN
162.622
DOLAR
3.7540
STERLİN
5.2545
EURO
4.6539

Çavuşoğlu'ndan Ebu Gayt'a tepki

Münih Güvenlik Konferansı'nda Türkiye’nin Afrin operasyonunu eleştiren Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt'a tepki gösteren Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Biz Suriye'de terör örgütüyle mücadele için oradayız. Halkımızı ve sınırımızı korumak adına uluslararası hukuktan doğan meşru hakkımızı kullanıyoruz" dedi

19 Şubat 2018 Pazartesi 14:20
Çavuşoğlu'ndan Ebu Gayt'a tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 54. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı’nda Türkiye’nin Afrin operasyonu hakkında eleştirel ifadeler kullanan Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmet Ebu Gayt’a tepki gösterdi.

Konferansta Orta Doğu konularının ele alındığı oturumda Ebu Gayt, Zeytin Dalı Harekatı’yla ilgili olarak, "Her zaman Türkiye'nin davranışlarını anlamaya çalışıyorum. Türk kardeşlerime, meslektaşlarıma, arkadaşlarıma sesleniyorum; sınırınızın güneyindeki bir Arap ülkesine müdahale ettiğinizin bilincinde olmalısınız. Bu şekilde eyleme geçmeden önce ilkelerinizi ortaya koymanız beklenir" ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu konuşma sırası tekrar kendisine geldiğinde Ebu Gayt’ın sözlerine, Arap Birliği’nin politika ve açıklamalarındaki tutarsızlıklarına dikkati çekerek tepki gösterdi. Suriye'de uluslararası hukuk zemininde hareket ettiklerini vurgulayan Çavuşoğlu, Türkiye'nin meşru müdafaa hakkını kullandığını ve terör örgütleriyle mücadele için orada olduğunu söyledi.

 Çavuşoğlu, "Şunu söyleyeyim biz Suriye'de terör örgütüyle mücadele için oradayız. Halkımızı ve sınırımızı korumak adına uluslararası hukuktan doğan meşru hakkımızı kullanıyoruz" diye konuştu.

Çavuşoğlu, Türkiye’ye eleştiriler yöneltmeye kalkan Arap Birliği’nin, Suriye’de askeri harekatlar düzenleyen ABD başta olmak üzere diğer Batılı ülkelere sessiz kaldığına da dikkati çekti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, başka bir oturumda ise moderatörün "Türkler Kürtlere karşı" ifadesine, "Biz Kürtlere değil, terör örgütlerine karşıyız" sözleriyle tepki gösterdi.

Anahtar Kelimeler:
Mevlüt ÇavuşoğluSuriyeAfrinTSKZeytin Dalı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İki Bakandan pozitif mesajlar
İki Bakandan pozitif mesajlar
Erdoğan'dan, 'ABD ile diyalog' vurgusu
Erdoğan'dan, 'ABD ile diyalog' vurgusu
Ankara'dan Hollanda'ya uyarı
Ankara'dan Hollanda'ya uyarı
‘Bize 30 yıl sonrasını görecek liderler lazım’
‘Bize 30 yıl sonrasını görecek liderler lazım’
Yıldırım Çipras'ı uyardı
Yıldırım Çipras'ı uyardı
Başbakan Yıldırım ABD'ye sitem
Başbakan Yıldırım ABD'ye sitem
Yerel seçim düzenlemesi Meclise geliyor
Yerel seçim düzenlemesi Meclise geliyor
Tillerson'dan Türkiye'ye laf YPG'ye silah
Tillerson'dan Türkiye'ye laf YPG'ye silah
Erdoğan, 'Çok yakında Münbiç'teyiz'
Erdoğan, 'Çok yakında Münbiç'teyiz'

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim