Çavuşoğlu'ndan Ebu Gayt'a tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 54. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı’nda Türkiye’nin Afrin operasyonu hakkında eleştirel ifadeler kullanan Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmet Ebu Gayt’a tepki gösterdi.

Konferansta Orta Doğu konularının ele alındığı oturumda Ebu Gayt, Zeytin Dalı Harekatı’yla ilgili olarak, "Her zaman Türkiye'nin davranışlarını anlamaya çalışıyorum. Türk kardeşlerime, meslektaşlarıma, arkadaşlarıma sesleniyorum; sınırınızın güneyindeki bir Arap ülkesine müdahale ettiğinizin bilincinde olmalısınız. Bu şekilde eyleme geçmeden önce ilkelerinizi ortaya koymanız beklenir" ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu konuşma sırası tekrar kendisine geldiğinde Ebu Gayt’ın sözlerine, Arap Birliği’nin politika ve açıklamalarındaki tutarsızlıklarına dikkati çekerek tepki gösterdi. Suriye'de uluslararası hukuk zemininde hareket ettiklerini vurgulayan Çavuşoğlu, Türkiye'nin meşru müdafaa hakkını kullandığını ve terör örgütleriyle mücadele için orada olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, "Şunu söyleyeyim biz Suriye'de terör örgütüyle mücadele için oradayız. Halkımızı ve sınırımızı korumak adına uluslararası hukuktan doğan meşru hakkımızı kullanıyoruz" diye konuştu.

Çavuşoğlu, Türkiye’ye eleştiriler yöneltmeye kalkan Arap Birliği’nin, Suriye’de askeri harekatlar düzenleyen ABD başta olmak üzere diğer Batılı ülkelere sessiz kaldığına da dikkati çekti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, başka bir oturumda ise moderatörün "Türkler Kürtlere karşı" ifadesine, "Biz Kürtlere değil, terör örgütlerine karşıyız" sözleriyle tepki gösterdi.