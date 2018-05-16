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Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesi 4 Haziran'da

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile 4 Haziran'da Washington'da görüşecek

16 Mayıs 2018 Çarşamba 15:44
Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesi 4 Haziran'da

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile 4 Haziran'da Washington'da görüşecek.

Dışişleri kaynaklarının açıklamasına göre, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin başkenti Washington'da bir araya gelecek. İki bakanın daha önce Mayıs ayı içinde görüşmesi için çalışma yapılmıştı.

Ancak takvimin uymaması nedeniyle tarafların görüşme tarihi olarak 4 Haziran'da mutabık kaldığı belirtildi. Pompeo ile Çavuşoğlu'nun görüşmede, Suriye ve Ortadoğu'daki gelişmeler, ikili ilişkiler, terör örgütleri PKK ve FETÖ ile mücadele gibi konuları ele alması bekleniyor.

Çavuşoğlu, Pompeo ile 27 Nisan'da Brüksel'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları toplantısı sırasında görüşmüştü. Pompeo'nun dışişleri bakanı olarak atama süreci ABD Kongresinin onayıyla 26 Nisan'da tamamlanmıştı. AA

Haber Merkezi

Son Güncelleme: 16.05.2018 18:22
Anahtar Kelimeler:
ABDTürkiyeçavuşoğluPompeo
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