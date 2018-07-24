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Çavuşoğlu: Rumlar, Türkleri azınlık görüyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıs Türk'ünü bir azınlık olarak görmeye devam ettiğine işaret ederek, "Kıbrıs Türk halkına adil davranıldı mı? Hayır davranılmadı. Bugün maalesef kısıtlamalar, ambargolar ve izolasyon devam ediyor" dedi

24 Temmuz 2018 Salı 13:48
Çavuşoğlu: Rumlar, Türkleri azınlık görüyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 24 Haziran seçimlerinden sonra bir kez daha Dışişleri Bakanlığı görevini üstlenmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini yaptığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'de hükümetin kurulmasından sonra Dışişleri Bakanı olarak ilk ziyareti KKTC'ye yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Temmuz'da, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın da Kıbrıs Barış Harekâtı'nın yıl dönümü olan 20 Temmuz'da KKTC'ye yaptığı ziyaretleri hatırlattı.

Çavuşoğlu, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın da gelecek günlerde KKTC'yi ziyaret edeceğini söyledi.

Rumlar Ada'nın tek sahibi değil

Türkiye ve KKTC'nin başından beri hep müzakere ve adil çözümden yana olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, "2004 Annan Planı'nda da, İsviçre'deki müzakerelerde bu tavrımızı herkes gördü. Sonuç itibarıyla çözümsüzlüğün dışında Kıbrıs Türk halkına adil davranıldı mı? Hayır davranılmadı. Bugün maalesef kısıtlamalar, ambargolar ve izolasyon devam ediyor" dedi.

Türkiye'nin Kıbrıs meselesine diyalog ve diplomasiye dayalı müzakere edilmiş adil ve kalıcı bir çözüm bulunması gerektiği inancını muhafaza ettiğini anlatan Çavuşoğlu, "Adadaki her iki tarafın da eşit olduğu gerçeği asla değişmez ve değişmeyecektir. Rum tarafının Ada'nın tek sahibi gibi davranmaktan vazgeçmesi gerekiyor" dedi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Yunanistan'daki yangının söndürülmesine ilişkin her türlü yardıma hazır olduğunu belirterek, "Yangın söndürme uçakları ve helikopterlerimiz ihtiyaç halinde Yunanistan'a hareket için hazırdır" dedi.

Akıncı: Barış istiyoruz

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, "Kıbrıs'ta Türkiye ile birlikte barış istiyoruz, huzur istiyoruz iş birliği istiyoruz. Doğu Akdeniz'in bir istikrar bölgesi olmasını istiyoruz" dedi.

Akıncı, "Türkiye ile Yunanistan arasında iyi münasebetlerin olmasını istiyoruz. Bunlar her zaman seslendirdiğimiz, altını çizdiğimiz, düşünceler. Bir çözümden karşılıklı tarafların kazançlı çıkacağını bilinci içerisinde bugüne kadar hep olumlu adımlar attık, bundan sonrası için de elbette olumlu, yapıcı tavrımızdan vazgeçecek değiliz. Yeter ki bu olumlu yaklaşımlar karşılıksız kalmasın. Bütün mesele gerçekçi olsun, adil olsun uygulanabilir olsun" dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
KıbrısMustafa AkıncıMevlüt ÇavuşoğluKKTC
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