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CHP'de arayış devam ediyor

CHP TBMM Grubu, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. 'Değişim Gençliği' adıyla, Türkiye'nin farklı ilçelerinden gelen yaklaşık 200 kişilik grup, CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde buluşarak, CHP'de değişimin gerekli olduğuna dair açıklama yaptı.

08 Temmuz 2018 Pazar 15:44
CHP'de arayış devam ediyor

CHP TBMM Grubu'nun 27. Yasama Dönemi'nin ilk toplantısı, basına kapalı gerçekleşti. Toplantıda CHP'nin grup yönetimi belirlendi. Mevcut grup başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç yeniden seçildi.

Öte yandan 'Değişim Gençliği' adıyla, Türkiye'nin farklı ilçelerinden gelen yaklaşık 200 kişilik grup, CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde buluşarak, CHP'de değişimin gerekli olduğuna dair açıklama yaptı.

Grup adına gazetecilere açıklama yapan CHP Uşak İl Gençlik Kolları Başkanı Turan Özsoy, 24 Haziran seçiminin Türkiye'nin kader seçimi olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu: "Seçimden istediğimiz sonucu alamadık. Birlikte üretmek, barış içinde yaşamak isteyen bizler seçimden mağlup ayrıldık. Karanlık bir geleceğe karşı umudunu yitirmeyen bizler buradayız çünkü bizler, 'Para yoksa bulunur ordu yoksa kurulur diyen birinci ve ebedi Genel Başkanımız Sayın Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden gidenleriz. Seçim günü umut tacirliği yapan Genel Merkez ve Genel Başkan, değişim çağrısıyla kurultayı toplamalıdır. Alt kadrolara baskı yapmaktan vazgeçilmeli, değişim rüzgarının önüne set çekilmemelidir. Genel merkez yöneticileri 2019 yerel seçimlerinde belediye başkanı, meclis üyesi belirleyecek diye milyonların geleceği karartılmamalıdır" dedi.

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 09.07.2018 03:18
Anahtar Kelimeler:
CHPKemal Kılıçdaroğlu
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