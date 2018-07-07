Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
98734
ALTIN
184.596
DOLAR
4.5705
STERLİN
6.0758
EURO
5.3672

CHP'de beklenen istifa geldi!

Millet İttifakına katılarak CHP listelerinden milletvekili seçilen Saadet Partisi kökenli Abdülkadir Karaduman ve Cihangir İslami yemin töreni öncesi CHP’den istifa etti. 2 Milletvekili Saadet Partisi’ne geçti.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 15:56
CHP'de beklenen istifa geldi!

CHP'nin sandalye sayısı ilk günden 144'e indi. CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti'nin birlikte kurduğu Millet İttifakında, Demokrat Parti adayları İYİ Parti'nin listelerinden aday gösterilirken, Saadet Partisi'nin altı adayı da CHP listelerinden seçime katılmıştı.

Ancak İstanbul Milletvekili Cihangir İslam ve Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman seçildi. İslam ve Karaduman, Meclis'te yemin etmeden önce Meclis Başkanlığı'na başvurarak CHP'den istifa ettiler.

Meclis kayıtlarına da Saadet Partisi milletvekili olarak geçtiler.

Böylece CHP'nin milletvekili sayısı da 146'dan 144'e düşmüş oldu.

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 07.07.2018 16:57
Anahtar Kelimeler:
MilletvekiliİstifaCHP
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TBMM'de 27. Dönem başladı
TBMM'de 27. Dönem başladı
Gözler Pazartesi'nde! Kabine Cuma'ya toplanacak
Gözler Pazartesi'nde! Kabine Cuma'ya toplanacak
CHP'de kritik sayı 634
CHP'de kritik sayı 634
İlk kararname Pazartesi günü geliyor
İlk kararname Pazartesi günü geliyor
CHP'de yönetim muhaliflere direniyor
CHP'de yönetim muhaliflere direniyor
İYİ Parti'den "ittifak" açıklaması
İYİ Parti'den "ittifak" açıklaması
Kılıçdaroğlu'na İnce'den rest
Kılıçdaroğlu'na İnce'den rest
Kılıçdaroğlu'na İnce'den teklif
Kılıçdaroğlu'na İnce'den teklif
Meclis'te kriz! 60 vekile oda yok
Meclis'te kriz! 60 vekile oda yok
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim