CHP'de düğüm Perşembe günü çözülecek

"Değişim ve Umut Kurultayı" adı altında imza toplayan delegeler salt çoğunluk olan 625'e ulaştıklarını ve yeterli imzayı teslim edeceklerini açıklarken genel merkez ise yeterli imza olmadan bir olağanüstü kurultayın toplanmasına sıcak bakmıyor.

Değişim isteyenler genel merkez tarafından delegelere imzalarını geri çekmeleri yönünde baskı uygulandığını ileri sürüyor. Kulislerde hakim olan görüş ise imzaların tesliminden sonra da tartışmanın bitmeyeceği yönünde.

Tüzük gereği imzaların toplanması için tanınan 15 günlük sürenin ardından verilen bir haftalık süre, belgelerin ulaştırılması, tasnifi, derlenmesi ve sunuma hazır hale getirilmesi için kullanılıyor. "Değişim" isteyenler ise bu bir haftayı beklemeden topladıkları imzaları 2 Ağustos Perşembe günü genel merkeze ulaştıracaklarını açıkladı.

Kurultay için gerekli sayının kritik eşikte kalması durumunda sürecin mahkemeye taşınma ihtimali de göz ardı edilmiyor.

Bu durumun partiye zarar vereceğine dikkati çeken çok sayıda isim ise imzalara gerek kalmadan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun olağanüstü kurultay kararı alması gerektiğini ifade ediyor.

AA