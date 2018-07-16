CHP'de imza süreci başladı

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento seçimlerinin ardından CHP’de başlayan “liderlik ve değişim” tartışmaları 3 haftayı bulan uzun bir sürecin ardından dün resmiyet kazandı.

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, CHP Parti Meclisi Üyesi ve eski Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Kesimoğlu, CHP Sakarya İl Başkanı Erdoğan Isır, CHP Karasu İlçe Başkanı Nurhan Aydın ve CHP Gençlik Kollarından Deniz Kahraman ile TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısını düzenleme amacını, "CHP'de olağanüstü seçimli kurultayın yapılması taleplerini basın aracılığıyla Türkiye'ye, partinin yetkili organlarına ve kurultay delegelerine duyurmak" şeklinde açıklayan Tüzün, "Bizler CHP organlarında görev alan isimler olarak, sembolik olarak buradayız" dedi.

Değişim ve dönüşümün vazgeçilmez olduğunu ifade eden Tüzün, olağanüstü kurultaylarının adının, "değişim ve umut kurultayı" olacağını aktardı.

Tüzün, şunları kaydetti: "Bu süreçle ilgili Türkiye'nin bütün il, ilçelerinde hiçbir ekip, kadro, kişi anlayışında bulunmadan, sadece ve sadece delegelerimiz kendi inisiyatifleriyle, düşünceleriyle ve kendine özgü değişim, dönüşüm ve umut kurultayına imza atmak üzere gerekli girişimlerde bulunmuşlardı. Bugün bu süreç başlıyor. Sayının ne olacağını şimdiden bilmek mümkün değil. İnanıyorum ki nasıl sendikaların, sivil toplum örgütlerinin, siyasi partilerin genel kurulları başlamadan önce 'salt çoğunluğumuz mevcuttur' diye bir başlangıç varsa, kurultay delegelerimizin büyük çoğunluğu bugünden itibaren notere gidip bu beyannameyi imzalayacaklardır."

CHP Parti Meclisi Üyesi ve eski Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer de "çağrı heyeti sözcüsü" sıfatıyla kurultay delegelerini, "değişim ve umut kurultayı" olarak adlandırdıkları, seçimli olağanüstü kurultay için noter huzurunda imza vermeye çağırdı.

Muhaliflerin 15 günü var

Dün atılan ilk imzalarla başlayan süreçte 15 günün sonunda nitelikli çoğunluk bulunması durumunda CHP, 45 gün içinde seçimli olağanüstü kurultaya gidecek.

CHP kulislerinde Türkiye genelinde 81 ilde 900 civarında değişim isteyen delegenin bulunduğu, bunların bir kısmının “bekle gör” taktiği izlediği konuşuluyor. İnce'ye yakın isimler ilk iki günde gerekli imzanın yarıdan çoğunu toplayacakları konusunda hemfikir.

Muhaliflerin seçimli kurultayı toplamak için en az 625 imzaya ihtiyacı var. Değişim isteyen ve İnce’ye yakın il ve ilçe örgütleri ise noter aracılığıyla imzalarını vermeye başladı. Bazı il ve ilçelerde gerek “gövde gösterisi” yapmak için gerekse bir terslik olmaması amacıyla notere toplu olarak gidilmesi planlanıyor.

CHP parti tüzüğüne göre, olağanüstü kurultay için gerekli imzaların toplanmasının ardından imzaların parti yönetimine iletilmesi gerekiyor.

İmzaların parti yönetimine tesliminden sonra parti yönetiminin önünde 45 günlük bir süreç başlıyor ve Kılıçdaroğlu'nun bu süre içinde olağanüstü seçimli kurultaya gitmek zorunda kalıyor.

CHP parti tüzüğünün 48'inci maddesine göre seçimli olağanüstü kurultay toplanması için kurultay delegelerinin tam sayısının salt çoğunluğunun, on beşinci gün mesai bitimine kadar noter aracılığıyla imzalarını genel merkeze iletmeleri gerekiyor. Bu da en az 625 delegenin imzasına denk geliyor.