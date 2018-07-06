CHP'de kritik sayı 634

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile yemekte bir araya gelmesinin ardından yaptığı açıklamalar, partide yeniden 'kurultay' seslerinin yükselmesine neden oldu.

5 Temmuz'da yapılan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısından sonra 'gündemimizde kurultay yok' diyen yönetim, Kılıçdaroğlu'na tam destek verdiğini açıklasa da seçimlerden başarısızlıkla çıkıldığını düşünen parti içindeki önemli bir kesim ise olağanüstü kurultay toplanması için harekete geçti.

Diyarbakır'da, Sakarya, Kayseri, Kilis, Batman, Afyonkarahisar gibi illerden 50 civarında kurultay delegesi 'değişim' çağrısı yaparken, hem genel merkezin hem de Muharrem İnce kanadının delegeleri sıkı markaja aldığı belirtiliyor.

Yerel seçimlere kadar bir olağanüstü kurultay toplanamaması durumunda ise burada alınacak sonuçların daha sonrası için 'kesin belirleyici' olacağı ifade ediliyor.

Seçimli bir olağanüstü kurultay toplanabilmesi için CHP tüzüğüne göre, 634 delegenin noter kanalıyla imza vermesi gerekiyor.

CHP Genel Merkezi ise muhaliflerin kurultay toplamak için yeterli delege sayısına ulaşamayacakları görüşünde. Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, "İmza toplanırsa kurultay olur, toplanmazsa bu mesele biter" dedi.

HABER MERKEZİ