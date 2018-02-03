CHP'de liderlik yarışı



CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda 790 oy alan Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkanlığa yeniden seçildi. Muharrem İnce, 447 oyda kaldı.

Kılıçdaroğlu yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

CHP'nin 36. Olağan Kurultayında genel başkanlığa yeniden Kemal Kılıçdaroğlu seçildi.

CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda oy verme işlemi tamamlandı

Ankara Spor Salonu'ndaki kurultayda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce genel başkanlık için yarıştı.

Seçimde kayıtlı 1266 delegenin 1253'ü oy kullandı. 1237 oy geçerli sayılırken mevcut Genel Başkan Kılıçdaroğlu 790, İnce ise 447 oy aldı.

Divan Başkanı Yılmaz Büyükerşen, sonuçları açıklamada önce şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, Türk milletine başsağlığı diledi.

Kurultay'dan notlar...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Ankara Spor Salonu'nda yapılan 36. Olağan Kurultayı'nda, iktidarın dış politikasını eleştirdi.

"Dış politikayı kesinlikle milli yapacağız. Egemen güçlerin beklentilerine göre bir politikayı asla kabul etmeyeceğiz" diyen Kılıçdaroğlu, dış politikayı ülke çıkarları üzerine inşa edeceklerini ve Türkiye'yi bütün komşularıyla barış içinde yaşayan bir ülke haline getireceklerini söyledi.

Çiftçinin, kamyoncunun dünyanın en pahalı benzinini, mazotunu kullandığını ifade eden Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"15 yıldır hükümet rant ekonomisi uyguluyor. Taksi şoförü, çiftçi, fabrika işçisi vergi verirken, rantiye sınıfına vergi ayrıcalıkları getirdiler. Bu iktidar faiz lobisine hizmet eden iktidardır. Son 15 yılda yurt dışında bir grup sermayedara ödenen faizin miktarı 148 milyar dolardır. İçerde de bir grup sermayedara faizler ödediler, 689 milyar lira. Faiz yüksek. 'Efendim faizi düşürelim.' İktidar sen değil misin? 'Düşürelim' demekle düşmez. Sen yakanı tefecilere kaptırmışsın. Sen tefecilere ve faiz lobilerine hizmet eden iktidarsın. Biz bu ülkeyi tekrar üretim bandına alacağız. Herkesin işi, aşı olacak."

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bugün itibarıyla Türkiye'nin 5 temel sorunla karşı karşıya olduğunu, bu sorunların ağırlığı içinde karamsar bir tablo bulunduğunu, bu tablonun kaygıları, endişeleri derinleştirdiğini öne sürdü.

Düşünen her vatandaşın, ''yarın ne olacak'' kaygısı, endişesi duyduğunu ileri süren Kılıçdaroğlu, iktidar 2002'de işbaşına geldiğinde Türkiye'nin bir temel sorunu olduğunu, bu temel sorunun bazen Kürt sorunu, bazen toplumsal barış, bazen de Güneydoğu sorunu olarak dillendirildiğini anımsattı.

Kılıçdaroğlu, bu sorunun yanına 2018'de demokrasi, ekonomi, eğitim ve dış politika sorunlarının eklendiğini, bu sorunların karşılıklı etkilenmeyle giderek derinleştiğini ifade etti.

CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda İzmir Milletvekili Kılıçdaroğlu ile Yalova Milletvekili İnce, yeterli delege imzasıyla genel başkanlığa aday oldu.

CHP Genel Başkan adayı Muharrem İnce, yaptığı konuşmada, genel başkan seçildiği takdirde, 'iki seçimde partiyi birinci parti yapamayan genel başkanın istifa etmesi' hükmünün tüzüğe eklenmesini önereceğini söyledi.

İnce, "Bugün beni genel başkan yapın, 45 gün içinde tüzüğü değiştireceğiz. CHP'nin cumhurbaşkanı adayını 1 milyon 200 bin üye seçecek. CHP'nin genel başkanı, doğal cumhurbaşkanı adayıdır, kaçamaz. Yok böyle bir şansı. 'Partiyi ben yönetiyim, ülkeyi başkası yönetsin.' O zaman koltukta niye oturacaksın? Sürekli kaybeden bir muhalefet var. Hedefimiz; 50 artı 1, Cumhurbaşkanlığı. Ben, bugün neden karşınızda adayım biliyor musunuz? Sandık görevlileri, sizleri seçim akşamları ağlatmamak için genel başkanlığa adayım" dedi.