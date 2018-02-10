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CHP'de yeni görev dağılımı

CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda seçilen Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri, görev dağılımı yaptı.

10 Şubat 2018 Cumartesi 14:32
CHP'de yeni görev dağılımı

Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan yeniden başkan seçildi. Geçen hafta sonu yapılan 36. Olağan Kurultay'da seçilen 15 kişilik YDK üyeleri ilk toplantısını yaptı.

Görev dağılımının yapıldığı toplantıda, Artvin Milletvekili Bayraktutan yeniden YDK Başkanı olurken, başkan yardımcılığına geçtiğimiz dönem olduğu gibi Sezgin Kaya, YDK sekreterliğine ise Selahattin Emre seçildi.

YDK'nın diğer üyeleri şunlar: "Tuba Torun, Erdoğan Kılıç, Gülsüm Filorinalı, Öncü Özbay, Ahmet Ersen Özsoy, Mahir Polat, Serdar Soydan, Emrah Arslan, Cem Artantaş, Turan Aydoğan, Gonca Yelda Orhan ve Süleyman Bülbül."

AA

Anahtar Kelimeler:
CHP
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